Врач предупредила людей с больным горлом о риске потерять голос из-за нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса «Стратус» активно распространяется в России, с наибольшим числом случаев в Москве. Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов подтвердил, что осиплость голоса стала характерным, но не всеобщим симптомом для этого варианта вируса.
«Осиплость голоса, наверное, это просто один из симптомов „Стратуса“, и можно предположить, что он чаще всего возникает как раз у тех пациентов, которые страдают какими-то заболеваниями ротоглотки. Это те, у которых иногда бывают ангины, фарингиты, воспалительные процессы в горле», — заключил Андрей Осипов для Подмосковья сегодня.
Ключевые симптомы «Стратуса» —сиплость голоса (особенно у людей с хроническими заболеваниями горла), заложенность носа, повышенная температура, потеря обоняния. Также эксперт подчеркнул, случаев с подобным симптомом в стране немного. Основная масса из них находится в Москве, это связано с тем, что столица интенсивнее работает с диагностикой вируса, по словам эксперта.
Ранее сообщалось, что вариант коронавируса под названием «Стратус», принадлежащий к группе штаммов «омикрон», стремительно распространяется на территории России и характеризуется выраженными изменениями голоса, такими как осиплость и хрипота у инфицированных. Об этом заявила эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Ольга Уланкина. Согласно предоставленным ею данным, в стране уже выявлены сотни случаев заражения данным вариантом.
