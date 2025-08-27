Врач предупредила людей с больным горлом о риске потерять голос из-за нового штамма коронавируса

Главврач Осипов: осиплость голоса — один из симптомов нового штамма коронавируса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Потеря голоса стала частым признаком у пациентов с хроническими заболеваниями горла
Потеря голоса стала частым признаком у пациентов с хроническими заболеваниями горла Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса «Стратус» активно распространяется в России, с наибольшим числом случаев в Москве. Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов подтвердил, что осиплость голоса стала характерным, но не всеобщим симптомом для этого варианта вируса.

«Осиплость голоса, наверное, это просто один из симптомов „Стратуса“, и можно предположить, что он чаще всего возникает как раз у тех пациентов, которые страдают какими-то заболеваниями ротоглотки. Это те, у которых иногда бывают ангины, фарингиты, воспалительные процессы в горле», — заключил Андрей Осипов для Подмосковья сегодня.

Ключевые симптомы «Стратуса» —сиплость голоса (особенно у людей с хроническими заболеваниями горла), заложенность носа, повышенная температура, потеря обоняния. Также эксперт подчеркнул, случаев с подобным симптомом в стране немного. Основная масса из них находится в Москве, это связано с тем, что столица интенсивнее работает с диагностикой вируса, по словам эксперта.

Ранее сообщалось, что вариант коронавируса под названием «Стратус», принадлежащий к группе штаммов «омикрон», стремительно распространяется на территории России и характеризуется выраженными изменениями голоса, такими как осиплость и хрипота у инфицированных. Об этом заявила эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Ольга Уланкина. Согласно предоставленным ею данным, в стране уже выявлены сотни случаев заражения данным вариантом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый штамм коронавируса «Стратус» активно распространяется в России, с наибольшим числом случаев в Москве. Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов подтвердил, что осиплость голоса стала характерным, но не всеобщим симптомом для этого варианта вируса. «Осиплость голоса, наверное, это просто один из симптомов „Стратуса“, и можно предположить, что он чаще всего возникает как раз у тех пациентов, которые страдают какими-то заболеваниями ротоглотки. Это те, у которых иногда бывают ангины, фарингиты, воспалительные процессы в горле», — заключил Андрей Осипов для Подмосковья сегодня. Ключевые симптомы «Стратуса» —сиплость голоса (особенно у людей с хроническими заболеваниями горла), заложенность носа, повышенная температура, потеря обоняния. Также эксперт подчеркнул, случаев с подобным симптомом в стране немного. Основная масса из них находится в Москве, это связано с тем, что столица интенсивнее работает с диагностикой вируса, по словам эксперта. Ранее сообщалось, что вариант коронавируса под названием «Стратус», принадлежащий к группе штаммов «омикрон», стремительно распространяется на территории России и характеризуется выраженными изменениями голоса, такими как осиплость и хрипота у инфицированных. Об этом заявила эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Ольга Уланкина. Согласно предоставленным ею данным, в стране уже выявлены сотни случаев заражения данным вариантом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...