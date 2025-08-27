Хватит ли в стране защитников: в Челябинске обсудили законопроект об «адвокатской монополии»

В Челябинске представители адвокатской палаты региона и частных юрфирм в рамках пресс-конференции «АиФ-Челябинск» сошлись в споре о целесообразности введения в РФ закона об «адвокатской монополии». С одной стороны выступали президент адвокатской палаты региона Иван Казаков и его заместитель Александр Классен, с другой — директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов и руководитель компании «Юридическое бюро Перегонцев и Партнеры» Григорий Перегонцев. Детали обсуждения — в материале URA.RU.
«Сейчас у нас в стране, к великому сожалению, судебным представительством занимаются практически все. Даже те, кто зачастую не имеет юридического образования. И этот непрофессионализм приводит к очень большим проблемам для наших граждан, для юридических лиц, в том числе. Чтобы это остановить и был разработан этот законопроект. Суть этого законопроекта в том, что судебное представительство по гражданским делам будет осуществляться только адвокатами. Но это не означает, что на рынке юридических услуг будут работать только адвокаты. Там есть исключения, по которым представители юридических фирм могут представлять интересы своих фирм в судах. Также интересы людей в судах смогут представлять близкие родственники, кроме того, имеются исключения и для работы в административных делах», — кратко рассказал о сути законопроекта Казаков.
По словам Казакова, открытый рынок юридических услуг кишит мошенниками. Законопроект должен сделать деятельность более прозрачной.
«К нам в палату приходят граждане, которые начинают предъявлять претензии к адвокатам. Начинаем проверять, и оказывается, что это не адвокаты предоставляли им услуги, хотя представлялись именно адвокатами. И тогда мы пытаемся как-то помочь этим людям. И это проблема не только Челябинской области, это проблема всей нашей матушки-России, и я это знаю», — отметил Казаков.
Он привел два примера подобных обращений. В первом случае в палату обратились граждане, которых «липовый» адвокат развел на крупную сумму по заведомо проигрышному делу. Второй случай связан с деятельностью представителя частной юрфирмы, который, не сойдясь с заказчиком по деньгам, начал угрожать раскрытием конфиденциальной информации. По сути началось вымогательство денег.
Представители юридических фирм выразили свою точку зрения по этому законопроекту. По их мнению, в стране просто физически не наберется столько адвокатов, чтобы закрыть все гражданские и административные дела.
«Мы смотрим в первую очередь не со своих позиций, как нас пытаются упрекнуть, что, дескать, мы боимся квалификаций, экзаменов и прочего. Мы смотрим исключительно с точки зрения интересов граждан. Самая главная проблема заключается в том, что адвокатское сообщество на сегодня — это профессионалы с точки зрения уголовного судопроизводства, и здесь это абсолютно действительно так. Никто другой, наверное, лучше в этих вопросах не разбирается. А у нас изменения идут не только с точки зрения гражданского судопроизводства, но и административного. И предлагается, что и там представлять интересы будут только адвокаты. Но, когда министр говорит о том, что будет 100 тысяч адвокатов, надо понимать, что просто технически обеспечить участие во всех судебных заседаниях при существующей нагрузке невозможно. Поэтому с точки зрения интересов граждан возникает вопрос, а как будет решаться этот момент?», — высказался Попов.
Также Попов уточнил момент, что для вступления в адвокатскую палату необходимо заплатить взнос. В Челябинской области он составляет 250 тысяч рублей. Эти расходы, по его мнению, лягут на плечи граждан.
«То есть при вступлении в адвокатуру платится взнос. Если я не ошибаюсь, у нас в Челябинске это 250 тысяч рублей. И если это будет поголовно и массово взиматься, точнее, добровольно платиться, то, естественно, эта нагрузка также ляжет и на граждан. В итоге профессионализация не закрывается, право на судебную защиту не закрывается. И тогда возникает вопрос: а для чего этот законопроект?», — отметил юрист.
Коллега Попова «по цеху» в лице Перегонцева согласился с мнением о нецелесообразности законопроекта. Он отметил, что его введение приведет к еще большему росту мошенничества.
«Адвокатская монополия не перекроет попытки мошенников зарабатывать на гражданах. В примере Ивана Захаровича (Казакова — прим. URA.RU) судебного представительства не было. То есть мошенники взяли деньги только за составление документов. И как в таком случае запрет юристам ходить в суд помешает мошенникам и дальше „из-под полы“ предоставлять людям услуги? Не исключаю, что у некоторых появится некая неуверенность в официальных адвокатах. И они будут искать тех юристов, которые были раньше. И те будут составлять документы в три раза дороже. При этом документы будут не настоящие, неприменимые в судах. И это как раз прямо указывает, что законопроект не защитит людей», — заявил Перегонцев.
Говоря о вступительном взносе при вступлении в адвокатскую палату, Перегонцев был краток: у многих частных юристов нет таких денег. А если он заплатит и присоединится к адвокатскому сообществу, то всегда есть риск, что его лишат статуса, и он останется на улице.
«Возьмем пример: юрист работал 10, 20, 30 лет. Он зарабатывал деньги, оказывал грамотную помощь людям. И почему этот человек, оказывая десятки лет юридическую помощь, должен платить 250 тысяч рублей, (а в каких-то регионах — 500 тысяч рублей) за право дальше иметь свою деятельность, свою профессию? Кроме того, в любой миг его могут лишить этого права. И он, по сути, будет выброшен на улицу», — отметил Перегонцев.
Отвечая на слова Попова о том, что количество адвокатов, которое сегодня есть в стране, не справится с дополнительной нагрузкой, президент адвокатской палаты области поспешил развеять этот миф. По его словам, сейчас в регионе зарегистрировано 1238 адвокатов. По данным минюста области, готовится расширение штата еще на плюс-минус 300 специалистов.
«У нас в области 1238 адвокатов, в Свердловской области — 1800 адвокатов, в Башкирии — 1600 адвокатов. И вся работа проводится адвокатами, все нормально обеспечивают юридической помощью абсолютно всех граждан, которые обращаются. При этом, по данным министерства юстиции Челябинской области, в области планируется увеличить число адвокатов где-то на 300 человек. И у нас здесь будет точно где-то 1500, 1600 адвокатов. То есть весь объем на рынке юридических услуг мы закроем без всяких вариантов», — отметил Казаков.
Говоря же о повышении цен на юридические услуги и росте мошенничества, о котором предупреждал Перегонцев, Казаков ответил уверенно, что такого не произойдет. В этой области, по его словам, имеются все сдерживающие механизмы.
«Никакого повышения цен на рынке юридических услуг не только не предвидится, его и не будет. Потому что адвокаты, выступая в процессах, своим клиентам дают возможность предъявить возмещение процессуальных издержек при судебном представительстве. И суды взыскивают эти издержки в разумных пределах. Там есть много противовесов, которые ограничивают вот этот разгон цен. Я считаю, что этого (подорожания юруслуг) категорически не будет», — отметил Казаков.
Вице-президент адвокатской палаты региона Классен в своем слове выразил уверенность, что законопроект будет одобрен. О правильности направления этого законопроекта, по его мнению, говорит встреча министра юстиции РФ Константина Чуйченко с президентом Владимиром Путиным.
«Никаких сомнений в профессионализме юристов у меня нет. В случае принятия этого закона мы поставим некий фильтр для принятия адвокатов в адвокатское сообщество. Я не знаю, почему коллеги вот этого экзамена они боятся. Юрист должен обладать всей суммой юридических знаний, иначе это не юрист, это ремесленник», — высказался вице-президент палаты.
Что же касается взносов за вступление в адвокатское сообщество, представители адвокатской палаты региона заверили, что при дальнейшей проработке законопроекта будет принят единый размер вступительного взноса. И он не будет заоблачным.
«Нужно помнить о том, что все адвокатские палаты — это НПО. Они существуют не на субсидии государства. Они существуют только на взносы адвокатов и на спонсорские варианты. Адвокатура живет многими проблемами, которые нужно решать. Туда нужно вкладывать какие-то финансы. Но я абсолютно не могу согласиться с доводом, что все это ляжет на плечи наших доверителей», — заявил Казаков.
Законопроект об «адвокатской монополии» разработал Минюст РФ. Если сейчас адвокаты в 100% случаев представляют граждан в уголовном судопроизводстве, то при принятии закона они будут представителями еще в гражданском и административном производствах. Проект призван повысить качество защиты в судах.
