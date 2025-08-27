В России хотят отменить систему пенсионных баллов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Государственной думы Сергей Миронов предложил отменить действующую систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и вернуться к более понятным и прозрачным критериям начисления пенсий. Об этом политик рассказал в беседе с РИА Новости.
«Система ИПК провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию. Справороссы предлагают отменить балльную систему и перейти к прозрачным критериям назначения пенсии», — сказал Миронов. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, партия выдвигает инициативу формировать размер пенсий на основании трех четких критериев: продолжительности трудового стажа, уровня заработной платы и характера условий труда. Кроме того, депутат подчеркивает важность установления расширенных пенсионных льгот для медицинских работников, педагогов и родителей с многодетными семьями.
По его утверждению, граждане, у которых не хватает необходимых баллов для назначения страховой пенсии, имеют возможность приобрести недостающие коэффициенты. Миронов отметил, что ежегодно увеличивается количество ИПК, необходимых для оформления страховой пенсии. Так, если в 2020 году требовалось 18,6 балла, то к 2025 году минимальный порог составил уже 30 баллов.
«С каждым годом баллы все сложнее получить, повышаются требования к зарплате. Например, в прошлом году, чтобы набрать 10 баллов, нужно было зарабатывать более 185 тысяч рублей в месяц, в этом — уже 230 тысяч», — сказал депутат Госдумы.
Ранее стало известно, что в следующем году страховые пенсии будут проиндексированы дважды: в феврале и апреле. Также будут повышены выплаты для инвалидов, граждан старше 80 лет и по потере кормильца. Для страховых пенсий фиксированная выплата после индексации достигнет примерно 9 709 рублей в месяц, а стоимость пенсионного коэффициента — почти 159 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.