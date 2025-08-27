Как екатеринбуржцам легально сэкономить на проезде: полная инструкция к Екарте

В Екатеринбурге можно ездить на общественном транспорте со скидкой в 4-9 рублей (при обычной стоимости билета в 33 рубля). Для этого необходимо оформить Екарту. Сколько стоит оформить такой проездной, какие тарифы существуют, как использовать и пополнять, разобрался корреспондент URA.RU.
Какие есть тарифы Екарты
Для обычных граждан
Для граждан без льгот действует четыре тарифа.
- "Электронный кошелек". Разовый проезд будет стоить 31 рубль. Действует тариф на все четыре вида транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, метро), а также на пригородных электричках и в некоторых городах, где есть система Екарт. Оплачивать можно будет картой проезд за несколько человек. А пополнять от рубля до 1400 рублей.
- "Месячный проездной билет". Действует на все виды транспорта, стоит 2500 рублей. Если брать только на автобус или на трамвай, то 2300. При этом платить можно будет только за себя.
- «Проездной билет на 60 дней». Действует на три вида транспорта, кроме метро. Оплачивать поездку можно за себя и друзей. Стоимость 20-ти поездок при таком тарифе составит 585 рублей (то есть один билет обойдется в 29 рублей 25 копейки), при не более 40 — 1150 рублей (за один 28 рублей 75 копеек) и не более 70-ти — 1960 рублей (за один 28 рублей).
- «Электронный пересадочный проездной билет». Он предполагает, что за проезд будет платить лишь хозяин карты. При выборе такого тарифа, можно будет совершить неограниченное количество пересадок на трех видах транспорта (кроме метро) в течение 30 минут после первой оплаты. Стоимость проезда тогда составит 33 рубля. Либо в течение 60 минут на четыре вида транспорта. В этом случае стоимость поездки составит 62 рубля.
Для юридических лиц существует два тарифа — «Электронный кошелек» и «Месячный проездной». В первом случае поездка обойдется в 31 рубль, во втором — пассажир платит 2600 рублей в месяц и может совершить неограниченное количество поездок. Действуют тарифы на все виды транспорта.
Для льготников
Екарта для отдельных категорий граждан имеет три тарифа. Причем, оплачивать проезд может только тот, на кого она оформлена.
- «Электронный кошелек". Действует на все виды транспорта. Стоимость одной поездки по нему составит 24 рубля.
- «Месячный проездной билет». Обойдется в 1000 рублей. Действует тариф на три вида транспорта – без метро.
- «Месячный проездной билет – не более 50 поездок в течение календарного месяца». Стоимость составляет 550 рублей. Он действует на все виды общественного транспорта. Если в конце текущего месяца все поездки оказались израсходованы, их можно продлить, тогда в следующем они суммируются. Главное, чтобы их не оказалось в итоге больше 100.
У школьников Екарта может работать как электронный кошелек (одна поездка будет стоить 28 рублей 50 копеек, причем также и на пригородных электричках, и в некоторых городах, где есть эта система) либо как проездной на один месяц. Он может быть как на все виды транспорта (1100 рублей), так и на один — или трамвай, или автобус, или троллейбус (760 рублей).
Для студентов, если Екарту использовать как электронный кошелек, поездка будет стоить 29 рублей 50 копеек. Месячный проездной обойдется в 1700 рублей.
Где купить Екарту
Обычным гражданам, не имеющим льгот, можно купить Екарту в пунктах сервиса приема платежей «Фрисби» и в метро за 75 рублей. Либо в киосках «Роспечати» за 170 рублей. Также можно скачать приложение Екарты и пользоваться виртуальным проездным. Правда, подходит это только для смартфонов на базе Android.
Если карта нужна персональная с фотографией, то оформить ее придется онлайн на сайте www.ekarta-ek.ru или в отделениях на улице Ленина 101/2 (здание Уральского института металлов), Машиностроителей, 75, Отто Шмидта, 58, кабинет 307 (здание Института международных связей) или на улице Монтерская, 3 литера 50 (здание Пенсионного фонда Чкаловского района). Работают специалисты в будни с 10:00 до 19:00 (перерыв с 14:00 до 15:00). При себе нужно иметь паспорт, чек об оплате. Изготовление Екарты с фотографией будет стоить 220 рублей. Получить ее можно через 30 дней.
Лично в отделениях оформляются Екарты для «отдельных категорий граждан». При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, документ, подтверждающий регистрацию в Екатеринбурге, а также право на представление льгот. Первый раз оформляется карта бесплатно. Повторно — при утере, ее повреждении, изменении данных — за 100 рублей.
Школьникам Екарту можно оформить онлайн либо также в отделении. При себе нужно иметь паспорт или свидетельство о рождении, справку из образовательного учреждения, которая доказывает, что ты ученик, и чек об оплате (онлайн или через «Фрисби»). Изготовление карты стоит 220 рублей. Действует карта до достижения школьником возраста 15-ти лет. Далее ее нужно каждый год продлять.
Учащимся вузов оформить Екарту можно также в отделении либо онлайн. При себе нужно иметь паспорт, студенческий и чек об оплате изготовления (220 рублей). Если ранее была оформлена Екарта для школьника, ее нужно будет сдать. В этом случае изготовление проездного для студентов будет стоить 100 рублей.
Как пополнить ЕКАРТу
Пополнить баланс карты можно онлайн через мобильное приложение «Екарта» (работает такой вариант только для тех, кто пользуется «Сбербанком»). А также через банкомат «Сбербанка», в пунктах «Фрисби». Для тех, кто использует тариф «Электронный кошелек», пополнить баланс можно в пригородных кассах АО «Свердловская пригородная компания».
Появилась Екарта в уральской столице 16 лет назад (впервые ее ввели в 2009 году в метро, а в 2010 году в автобусах, трамваях и троллейбусах). Она позволяет экономить не только на проезде, но и на других услугах. Например, с 1 сентября 2025 года в школах и детских садах Екатеринбурга в течение года будет действовать акция, благодаря которой родители смогут оплачивать питание детей через систему быстрых платежей с кэшбеком в 5%. Для этого нужно зарегистрироваться в мобильном приложении или на портале «Екарта Школьные сервисы».
