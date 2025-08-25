В Екатеринбурге родители смогут сэкономить на питании школьников

В Екатеринбурге родители будут получать кешбэк за оплату школьного питания
Оплачивать питание можно будет с кешбэком в 5%
Оплачивать питание можно будет с кешбэком в 5% Фото:

В школах и детских садах Екатеринбурга с 1 сентября введут акцию, благодаря которой родители смогут оплачивать питание детей через систему быстрых платежей с 5% кешбэком. Она будет действовать до конца года, рассказали в пресс-службе мэрии.

«В 2023-2024 учебном году акция проводилась в части оплат школьного питания, а в 2024-2025 году, при появлении в сервисе детских садов, — и по этому виду платежей. За это время жители получили почти 22 миллиона кешбэка», — сказала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов АО «НСПК» Мария Точилова.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении или на портале «ЕКАРТА Школьные сервисы». Затем в личном кабинете отобразятся лицевые счета по услугам «Присмотр и уход» и «Платные услуги» в детских садах. Далее перед пополнением нужно пройти регистрацию в программе лояльности АО «НСПК»:

  • – на портале «ЕКАРТА Школьные сервисы»;
  • – в мобильном приложении «ЕКАРТА Школьные сервисы»;
  • – на сайте vamprivet.ru;
  • – в мобильном приложении «Привет!».

