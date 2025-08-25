В Екатеринбурге родители смогут сэкономить на питании школьников

В школах и детских садах Екатеринбурга с 1 сентября введут акцию, благодаря которой родители смогут оплачивать питание детей через систему быстрых платежей с 5% кешбэком. Она будет действовать до конца года, рассказали в пресс-службе мэрии.
«В 2023-2024 учебном году акция проводилась в части оплат школьного питания, а в 2024-2025 году, при появлении в сервисе детских садов, — и по этому виду платежей. За это время жители получили почти 22 миллиона кешбэка», — сказала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов АО «НСПК» Мария Точилова.
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении или на портале «ЕКАРТА Школьные сервисы». Затем в личном кабинете отобразятся лицевые счета по услугам «Присмотр и уход» и «Платные услуги» в детских садах. Далее перед пополнением нужно пройти регистрацию в программе лояльности АО «НСПК»:
- – на портале «ЕКАРТА Школьные сервисы»;
- – в мобильном приложении «ЕКАРТА Школьные сервисы»;
- – на сайте vamprivet.ru;
- – в мобильном приложении «Привет!».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!