В Киргизии начали доследственную проверку ситуации с альпинисткой Наговицыной

В рамках проверки будет дана юридическая оценка деятельности туристической компании
В рамках проверки будет дана юридическая оценка деятельности туристической компании
Россиянка застряла на горе в Киргизии

В Киргизии начата доследственная проверка по инциденту с российской альпинисткой Натальей Наговицыной на Пике Победы. Об этом сообщил и в пресс-службе МВД Киргизии.

«Проводится проверка информации о происшествии на Пике Победы», — говорится на официальном сайте ведомства. В рамках проверки будет дана юридическая оценка деятельности туристической компании, организовавшей восхождение группы, в составе которой находилась пострадавшая.

С 12 августа Наталья Наговицына находилась на высоте около 7 100 метров на Пике Победы с травмой ноги. В результате последней аэровидеосъемки с использованием беспилотников в районе пика Победы не удалось зафиксировать признаков ее жизни.

