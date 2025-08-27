В Киргизии начали доследственную проверку ситуации с альпинисткой Наговицыной

В Киргизии начата доследственная проверка по инциденту с российской альпинисткой Натальей Наговицыной на Пике Победы. Об этом сообщил и в пресс-службе МВД Киргизии.
«Проводится проверка информации о происшествии на Пике Победы», — говорится на официальном сайте ведомства. В рамках проверки будет дана юридическая оценка деятельности туристической компании, организовавшей восхождение группы, в составе которой находилась пострадавшая.
С 12 августа Наталья Наговицына находилась на высоте около 7 100 метров на Пике Победы с травмой ноги. В результате последней аэровидеосъемки с использованием беспилотников в районе пика Победы не удалось зафиксировать признаков ее жизни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.