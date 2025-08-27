С бывшего свердловского замминистра взыскали долги по коммуналке, пока он сидит в колонии

Коммунальщики взыскали свыше 200 тысяч рублей с бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, который находится в колонии по двум уголовным делам. Установлено, что экс-чиновник уклонялся от оплаты коммунальных услуг, следует из судебного решения, с которым ознакомилось URA.RU.
С иском к Шилиманову в суд обратилась управляющая компания «Тихвин». Организация потребовала взыскать долги за оплату коммунальных услуг, техническое содержание, обслуживание и ремонт общего имущества дома — где раньше жил бывший замминистра (квартиру продали за долги в 2021-м).
Ленинский райсуд взыскал с Шилиманова 158 тысяч рублей и пени в размере 95 тысяч. Кроме того, экс-чиновник обязан покрыть госпошлину — 8 614 рублей. По данным URA.RU, Шилиманов обжаловал это решение.
В 2020-м Шилиманова признали виновным в мошенничестве с деньгами пайщиков ЖК «Бухта Квинс». Через год он получил второй приговор за посредничество во взятке экс-главе «Титановой долины» Артемию Кызласову. По совокупности преступлений Шилиманова приговорили к девяти годам лишения свободы. В 2024-м он пытался вырваться из колонии, но не смог. В местах лишения свободы ему осталось провести около четырех лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!