С бывшего свердловского замминистра взыскали долги по коммуналке, пока он сидит в колонии

С осужденного экс-замминистра Шилиманова взыскали долги по коммуналке
Михаил Шилиманов попал в колонию за коррупцию и мошенничество
Коммунальщики взыскали свыше 200 тысяч рублей с бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, который находится в колонии по двум уголовным делам. Установлено, что экс-чиновник уклонялся от оплаты коммунальных услуг, следует из судебного решения, с которым ознакомилось URA.RU.

С иском к Шилиманову в суд обратилась управляющая компания «Тихвин». Организация потребовала взыскать долги за оплату коммунальных услуг, техническое содержание, обслуживание и ремонт общего имущества дома — где раньше жил бывший замминистра (квартиру продали за долги в 2021-м).

Ленинский райсуд взыскал с Шилиманова 158 тысяч рублей и пени в размере 95 тысяч. Кроме того, экс-чиновник обязан покрыть госпошлину — 8 614 рублей. По данным URA.RU, Шилиманов обжаловал это решение.

В 2020-м Шилиманова признали виновным в мошенничестве с деньгами пайщиков ЖК «Бухта Квинс». Через год он получил второй приговор за посредничество во взятке экс-главе «Титановой долины» Артемию Кызласову. По совокупности преступлений Шилиманова приговорили к девяти годам лишения свободы. В 2024-м он пытался вырваться из колонии, но не смог. В местах лишения свободы ему осталось провести около четырех лет.

