Популярная платформа Twitch схлопотала штраф в 60 млн

Twitch оштрафовали на 60 миллионов рублей за нарушения в Интернете
Стриминговая платформа Twitch оштрафована на 60 миллионов рублей в России. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Столичный суд признал Твитч Интерактив Инк. (Twitch Interactive, Inc.) виновным в совершении административного правонарушения», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Суд назначил компании штраф в размере 61 747 992 рубля 60 копеек, уточняет РАПСИ.

Основанием для привлечения Twitch к ответственности стала статья, касающаяся неисполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Речь идет о требованиях по локализации данных, регистрации представительств и других обязательствах, которые должны выполнять зарубежные IT-компании, работающие с российскими пользователями.

