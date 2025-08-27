Популярная платформа Twitch схлопотала штраф в 60 млн

Стриминговая платформа Twitch оштрафована на 60 миллионов рублей в России. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Столичный суд признал Твитч Интерактив Инк. (Twitch Interactive, Inc.) виновным в совершении административного правонарушения», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Суд назначил компании штраф в размере 61 747 992 рубля 60 копеек, уточняет РАПСИ.
Основанием для привлечения Twitch к ответственности стала статья, касающаяся неисполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Речь идет о требованиях по локализации данных, регистрации представительств и других обязательствах, которые должны выполнять зарубежные IT-компании, работающие с российскими пользователями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.