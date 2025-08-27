Аллегрова сделала заявление по поводу дальнейшей карьеры

Певица Ирина Аллегрова стала хедлайнером церемонии закрытия «Новой волны» в Казани. Ирина Александровна вышла на сцену в самом финале и разоткровенничалась, невольно сделав заявление по поводу своей дальнейшей карьеры. Свидетелями ситуации стали корреспонденты URA.RU.
В Казани 73-летняя Аллегрова объявила о возобновлении творческого тандема с Игорем Крутым. На сцене NEW WAVE HALL композитор и певица представили две премьеры: «У окна» и «Я — женщина». Ирина Александровна перед тем, как исполнить новинки, не скрывала своего волнения. «Я так много говорю, потому что я очень нервничаю», — заявила императрица.
Уже спустя пару минут зрители устроили ей оглушительные овации. Аллегрова расплылась в довольной улыбке.
«Поблагодарим маэстро за этот праздник музыки, который он нам устроил, — радовалась звезда. — За меня Вам — спасибо. А теперь давайте все вместе искупаем его в овациях и скажем: „Спасибо“.
Зрители стали скандировать «Спасибо, спасибо», а Аллегрова начала собирать букеты. На цветы поклонники не поскупились: дарили букеты один другого краше.
Ирина даже растерялась: не знала, как унести все букеты. А после Аллегрова невольно сделала заявление о продолжении карьеры. Императрица намекнула, что уходить никуда не собирается. «До встречи на „Песне года“, — анонсировала свое новое выступление певица.
А Игорь Крутой, который проводит песенный фестиваль, подтвердил: «императрицу» на «Песне года» в этом году по традиции ждут. «Конечно», — ответил он Ирине.
Напомним, после начала пандемии Ирина Аллегрова прекратила гастрольную деятельность. Певица сообщила, что не имеет права подвергать здоровье зрителей опасности. После начала СВО ее позиция не изменилась: Аллегрова уверяла, что сейчас не время веселиться. В данный момент большую часть жизни императрица проводит в своем загородном доме. На сцену она выходит исключительно в случае знаковых концертов.
Весной нынешнего года во время общения с поклонниками в Кремле Ирина Александровна признавалась, что возобновлять гастроли пока не планирует. По словам артистки, у нее нет сил работать сольные концерты. «Вы не хотите признать, сколько мне лет», — заявила императрица.
Звезда будет радовать своими редкими появлениями в сборных концертах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.