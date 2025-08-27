Аллегрова сделала заявление по поводу дальнейшей карьеры

Аллегрова и Крутой объявили о возобновлении творческого тандема
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аллегрова объявила о возобновлении творческого тандема с Игорем Крутым
Аллегрова объявила о возобновлении творческого тандема с Игорем Крутым Фото:

Певица Ирина Аллегрова стала хедлайнером церемонии закрытия «Новой волны» в Казани. Ирина Александровна вышла на сцену в самом финале и разоткровенничалась, невольно сделав заявление по поводу своей дальнейшей карьеры. Свидетелями ситуации стали корреспонденты URA.RU.

В Казани 73-летняя Аллегрова объявила о возобновлении творческого тандема с Игорем Крутым. На сцене NEW WAVE HALL композитор и певица представили две премьеры: «У окна» и «Я — женщина». Ирина Александровна перед тем, как исполнить новинки, не скрывала своего волнения.  «Я так много говорю, потому что я очень нервничаю», — заявила императрица.

Уже спустя пару минут зрители устроили ей оглушительные овации. Аллегрова расплылась в довольной улыбке.

«Поблагодарим маэстро за этот праздник музыки, который он нам устроил, — радовалась звезда. — За меня Вам — спасибо. А теперь давайте все вместе искупаем его в овациях и скажем: „Спасибо“.

Зрители стали скандировать «Спасибо, спасибо», а Аллегрова начала собирать букеты. На цветы поклонники не поскупились: дарили букеты один другого краше.

Ирина даже растерялась: не знала, как унести все букеты.  А после Аллегрова невольно сделала заявление о продолжении карьеры. Императрица намекнула, что уходить никуда не собирается. «До встречи на „Песне года“, — анонсировала свое новое выступление певица.

Ирина Аллегрова и Игорь Крутой на «Новой волне» в Казани представили две премьеры: «У окна» и «Я – женщина»
Ирина Аллегрова и Игорь Крутой на «Новой волне» в Казани представили две премьеры: «У окна» и «Я – женщина»
Фото:

А Игорь Крутой, который проводит песенный фестиваль, подтвердил: «императрицу» на «Песне года» в этом году по традиции ждут. «Конечно», — ответил он Ирине.

Напомним, после начала пандемии Ирина Аллегрова прекратила гастрольную деятельность. Певица сообщила, что не имеет права подвергать здоровье зрителей опасности. После начала СВО ее позиция не изменилась: Аллегрова уверяла, что сейчас не время веселиться. В данный момент большую часть жизни императрица проводит в своем загородном доме. На сцену она выходит исключительно в случае знаковых концертов.

Весной нынешнего года во время общения с поклонниками в Кремле Ирина Александровна признавалась, что возобновлять гастроли пока не планирует. По словам артистки, у нее нет сил работать сольные концерты. «Вы не хотите признать, сколько мне лет», — заявила императрица.

Звезда будет радовать своими редкими появлениями в сборных концертах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Ирина Аллегрова стала хедлайнером церемонии закрытия «Новой волны» в Казани. Ирина Александровна вышла на сцену в самом финале и разоткровенничалась, невольно сделав заявление по поводу своей дальнейшей карьеры. Свидетелями ситуации стали корреспонденты URA.RU. В Казани 73-летняя Аллегрова объявила о возобновлении творческого тандема с Игорем Крутым. На сцене NEW WAVE HALL композитор и певица представили две премьеры: «У окна» и «Я — женщина». Ирина Александровна перед тем, как исполнить новинки, не скрывала своего волнения.  «Я так много говорю, потому что я очень нервничаю», — заявила императрица. Уже спустя пару минут зрители устроили ей оглушительные овации. Аллегрова расплылась в довольной улыбке. «Поблагодарим маэстро за этот праздник музыки, который он нам устроил, — радовалась звезда. — За меня Вам — спасибо. А теперь давайте все вместе искупаем его в овациях и скажем: „Спасибо“. Зрители стали скандировать «Спасибо, спасибо», а Аллегрова начала собирать букеты. На цветы поклонники не поскупились: дарили букеты один другого краше. Ирина даже растерялась: не знала, как унести все букеты.  А после Аллегрова невольно сделала заявление о продолжении карьеры. Императрица намекнула, что уходить никуда не собирается. «До встречи на „Песне года“, — анонсировала свое новое выступление певица. А Игорь Крутой, который проводит песенный фестиваль, подтвердил: «императрицу» на «Песне года» в этом году по традиции ждут. «Конечно», — ответил он Ирине. Напомним, после начала пандемии Ирина Аллегрова прекратила гастрольную деятельность. Певица сообщила, что не имеет права подвергать здоровье зрителей опасности. После начала СВО ее позиция не изменилась: Аллегрова уверяла, что сейчас не время веселиться. В данный момент большую часть жизни императрица проводит в своем загородном доме. На сцену она выходит исключительно в случае знаковых концертов. Весной нынешнего года во время общения с поклонниками в Кремле Ирина Александровна признавалась, что возобновлять гастроли пока не планирует. По словам артистки, у нее нет сил работать сольные концерты. «Вы не хотите признать, сколько мне лет», — заявила императрица. Звезда будет радовать своими редкими появлениями в сборных концертах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...