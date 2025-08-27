США трясут Европу с решением по украинскому конфликту

Минфин США: Вашингтон не должен в одиночку тащить расходы на Украину
Европейские союзники должны активнее участвовать в финансировании Украины и санкционном давлении на Россию, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Вашингтон не намерен нести все расходы в одиночку, подчеркнул он 27 августа в интервью Fox Business.

«США не должны тащить все это в одиночку. Этот конфликт разворачивается у Европы под боком, и она тоже должна быть частью решения», — заявил Бессент для Fox Business.

Глава Минфина США напомнил, что на июльском саммите G7 только Канада поддержала инициативу Вашингтона о введении дополнительных вторичных пошлин против стран, сотрудничающих с Москвой. «Я спросил наших европейских союзников, готовы ли они присоединиться, и только Канада была готова. Остальные должны тоже подключаться», — отметил Бессент.

Ранее заявлялось, что государства-члены НАТО планируют учитывать предоставляемую Украине военную помощь в структуре своих оборонных расходов. Такой шаг направлен на то, чтобы приблизить уровень затрат к установленной целевой планке. В результате альянс сможет официально зафиксировать рост оборонных расходов вплоть до 5% от ВВП, чего на протяжении длительного времени добивается президент США Дональд Трамп.

