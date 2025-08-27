Власти проверят, почему в Перми с пассажиром заговорила автобусная остановка

В Перми проверят работу тревожных кнопок на остановках общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте транспорта. Поводом для проверки стала жалоба жителя, который рассказал, что неизвестный начал задавать ему вопросы через динамик на остановке.
«Тревожная кнопка павильонов имеет IP-телефонию для возможности осуществления связи по единому номеру вызова экстренных оперативных служб. Также оборудование имеет возможность принимать входящие вызовы. Специалисты проверят корректность настройки оборудования павильонов, чтобы исключить автоматический прием вызова со сторонних номеров», — сообщили URA.RU в дептрансе Перми.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк сообщил о необычном инциденте на остановке «Юнгородок». На ней внезапно заиграла музыка, а затем неизвестный через динамик начал задавать вопросы. В комментариях предположили, что произошел сбой или систему взломали.
