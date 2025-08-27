Более 40% жителей сел Свердловской области поддерживают полный запрет продажи алкоголя в своих населенных пунктах. Об этом заявил глава епархиального отдела по утверждению трезвости протоиерей Игорь Бачинин.
«Мы проводим регулярно, ежегодно, социологические исследования в рамках конкурса „Трезвое село“. В прошлом году там участвовало около 4,5 тысячи респондентов, более 40% — за то, чтобы на территории села вообще не продавали алкоголь», — сказал Бачинин в эфире ОТВ.
Протоиерей призвал предоставить такую возможность жителям, выступающим за трезвость. «Я считаю, что задача государства — разрешить это делать», — подчеркнул он.
На прошлой неделе в Свердловской области заговорили об ограничениях продажи спиртного в регионе. Согласно проекту, который сейчас обсуждают в правительстве, купить алкоголь получится только в промежутке с 8:00 до 20:00 в будни. Более строгие ограничения будут в выходные и праздники.
Эту идею поддержал и главный нарколог УрФО Антон Поддубный. Позже об этом высказалась и замгубернатора Татьяна Савинова. По ее словам, так власти хотят повысить продолжительность жизни уральцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!