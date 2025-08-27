Ремонтная бригада из Китая прилетела чинить самолет, экстренно севший в ХМАО

В Нижневартовск (ХМАО) прилетели семь специалистов из Пекина, чтобы починить двигатель самолета авиакомпании Air China. Рабочие прибыли на резервном самолете, высланном за пассажирами Boeing 777, который 26 августа экстренно сел в аэропорту из-за поломанного двигателя, сообщил URA.RU источник.
«На резервном самолете из Китая прилетела и ремонтная бригада. Их семь человек. Они занимаются починкой двигателя Boeing, после чего самолет продолжит дальнейший путь», — рассказал агентству инсайдер. Когда завершится устранение неполадок не ясно, известно, что работы шли сегодня весь день.
О дате вылета борта обратно в Пекин узнать в аэропорту имени Муравленко по телефону не удалось. Направлен запрос, на момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что 26 августа утром в Нижневартовске (ХМАО) экстренно приземлился борт Boeing 777-39L(ER). Вынужденная посадка связана с поломкой двигателя. Примерно в 21.20 по местному времени резервный борт, прибывший за пассажирами и экипажам, покинул российский аэропорт и направился в Пекин.
