Ремонтная бригада из Китая прилетела чинить самолет, экстренно севший в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО семь китайских специалистов ремонтируют Боинг, у которого отказал двигатель
В ХМАО семь китайских специалистов ремонтируют Боинг, у которого отказал двигатель Фото:

В Нижневартовск (ХМАО) прилетели семь специалистов из Пекина, чтобы починить двигатель самолета авиакомпании Air China. Рабочие прибыли на резервном самолете, высланном за пассажирами Boeing 777, который 26 августа экстренно сел в аэропорту из-за поломанного двигателя, сообщил URA.RU источник. 

«На резервном самолете из Китая прилетела и ремонтная бригада. Их семь человек. Они занимаются починкой двигателя Boeing, после чего самолет продолжит дальнейший путь», — рассказал агентству инсайдер. Когда завершится устранение неполадок не ясно, известно, что работы шли сегодня весь день.  

О дате вылета борта обратно в Пекин узнать в аэропорту имени Муравленко по телефону не удалось. Направлен запрос, на момент публикации ответа не поступало. 

Ранее URA.RU сообщало, что 26 августа утром в Нижневартовске (ХМАО) экстренно приземлился борт Boeing 777-39L(ER). Вынужденная посадка связана с поломкой двигателя. Примерно в 21.20 по местному времени резервный борт, прибывший за пассажирами и экипажам, покинул российский аэропорт и направился в Пекин

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовск (ХМАО) прилетели семь специалистов из Пекина, чтобы починить двигатель самолета авиакомпании Air China. Рабочие прибыли на резервном самолете, высланном за пассажирами Boeing 777, который 26 августа экстренно сел в аэропорту из-за поломанного двигателя, сообщил URA.RU источник.  «На резервном самолете из Китая прилетела и ремонтная бригада. Их семь человек. Они занимаются починкой двигателя Boeing, после чего самолет продолжит дальнейший путь», — рассказал агентству инсайдер. Когда завершится устранение неполадок не ясно, известно, что работы шли сегодня весь день.   О дате вылета борта обратно в Пекин узнать в аэропорту имени Муравленко по телефону не удалось. Направлен запрос, на момент публикации ответа не поступало.  Ранее URA.RU сообщало, что 26 августа утром в Нижневартовске (ХМАО) экстренно приземлился борт Boeing 777-39L(ER). Вынужденная посадка связана с поломкой двигателя. Примерно в 21.20 по местному времени резервный борт, прибывший за пассажирами и экипажам, покинул российский аэропорт и направился в Пекин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...