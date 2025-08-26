Пассажиры экстренно севшего в ХМАО рейса Air China вылетели в Пекин.Видео

Борт китайской авиакомпании вылетел из аэропорта Нижневартовска (ХМАО). В самолете находятся пассажиры и экипаж рейса «Лондон-Пекин», который сегодня утром вынужденно приземлился в регионе, передает корреспондент URA.RU из аэропорта имени Муравленко.
«Резервный Boeing 777, который прилетел за пассажирами самолета, приземлившегося в Нижневартовске сегодня утром из-за поломки двигателя, покинул воздушную гавань» — сообщает журналист агентства. На борту самолета находится экипаж и пассажиры, всего 267 человек. Из них 20 — это дети. В аэропорту пассажирам также вручили небольшие подарки от югорских властей — наборы с местным шоколадом и мармеладом.
Ранее иностранцев, оказавшихся заложниками ситуации, перевели из самолета в международной терминал аэропорта имени Муравленко. Людей обеспечили горячим питанием, водой, им были предоставлена места для отдыха, также рядом дежурили врачи скорой помощи.
Ранее URA.RU сообщало, что самолет приземлился в ХМАО 26 августа рано утром. Причиной вынужденной посадки стала поломка одного из двигателей.
