Канал «Маша и Медведь» стал самым популярным в Украине

Российский мультсериал «Маша и Медведь» возглавил рейтинг самых популярных детских youtube-каналов в Украине в 2025 году, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные ресурса «Детектор медиа». Канал мультсериала насчитывает 18 миллионов подписчиков и собрал более 800 миллионов просмотров с начала года.
«Российский мультсериал „Маша и Медведь“ стал самым популярным в детском сегменте украинского YouTube», — говорится в сообщении telegram-канала издания. Речь идет о полностью украиноязычной версии, размещенной на отдельном канале.
В 2019 году на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подразумевающий использование украинского языка гражданами повсеместно. В 2023 после принятия законопроекта о нацменьшинстах ограничения русского языка ужесточились еще сильнее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.