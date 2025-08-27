Канал «Маша и Медведь» стал самым популярным в Украине

Канал с мультфильмом «Маша и Медведь» на украинском языке насчитывает 18 млн подписчиков
Канал с мультфильмом «Маша и Медведь» на украинском языке насчитывает 18 млн подписчиков

Российский мультсериал «Маша и Медведь» возглавил рейтинг самых популярных детских youtube-каналов в Украине в 2025 году, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные ресурса «Детектор медиа». Канал мультсериала насчитывает 18 миллионов подписчиков и собрал более 800 миллионов просмотров с начала года.

«Российский мультсериал „Маша и Медведь“ стал самым популярным в детском сегменте украинского YouTube», — говорится в сообщении telegram-канала издания. Речь идет о полностью украиноязычной версии, размещенной на отдельном канале.

В 2019 году на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подразумевающий использование украинского языка гражданами повсеместно. В 2023 после принятия законопроекта о нацменьшинстах ограничения русского языка ужесточились еще сильнее.

