Росстат: реальные зарплаты в России по итогам первого полугодия выросли на 4,1%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скорость роста реальной зарплаты в июне составила 5,1%, сообщили в Росстате
Скорость роста реальной зарплаты в июне составила 5,1%, сообщили в Росстате Фото:

Темп роста реальных зарплат в России в июне 2025 года увеличился до 5,1% в годовом исчислении по сравнению с 4,2% в мае. Это следует из данных Росстата.

«Реальные зарплаты в России в июне 2025 года по итогам первого полугодия выросли на 4,1%», — следует из данных. Их приводит РИА Новости. Также отмечается, что скорость их роста увеличилась до 5,1% в годовом выражении с майских 4,2%.

Также указано, что за июнь среднемесячная заработная плата составила 103,2 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году она увеличилась на 15%.

Ранее, в апреле 2025 года, Росстат сообщал, что медианная заработная плата в России достигла 73,9 тысячи рублей, что почти в полтора раза больше показателя двухлетней давности. Также отмечалось, что численность россиян с зарплатой от одного миллиона рублей в месяц превысила 45 тысяч человек по итогам исследования, охватившего более 95 тысяч организаций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Темп роста реальных зарплат в России в июне 2025 года увеличился до 5,1% в годовом исчислении по сравнению с 4,2% в мае. Это следует из данных Росстата. «Реальные зарплаты в России в июне 2025 года по итогам первого полугодия выросли на 4,1%», — следует из данных. Их приводит РИА Новости. Также отмечается, что скорость их роста увеличилась до 5,1% в годовом выражении с майских 4,2%. Также указано, что за июнь среднемесячная заработная плата составила 103,2 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году она увеличилась на 15%. Ранее, в апреле 2025 года, Росстат сообщал, что медианная заработная плата в России достигла 73,9 тысячи рублей, что почти в полтора раза больше показателя двухлетней давности. Также отмечалось, что численность россиян с зарплатой от одного миллиона рублей в месяц превысила 45 тысяч человек по итогам исследования, охватившего более 95 тысяч организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...