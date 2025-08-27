Росстат: реальные зарплаты в России по итогам первого полугодия выросли на 4,1%

Темп роста реальных зарплат в России в июне 2025 года увеличился до 5,1% в годовом исчислении по сравнению с 4,2% в мае. Это следует из данных Росстата.
«Реальные зарплаты в России в июне 2025 года по итогам первого полугодия выросли на 4,1%», — следует из данных. Их приводит РИА Новости. Также отмечается, что скорость их роста увеличилась до 5,1% в годовом выражении с майских 4,2%.
Также указано, что за июнь среднемесячная заработная плата составила 103,2 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году она увеличилась на 15%.
Ранее, в апреле 2025 года, Росстат сообщал, что медианная заработная плата в России достигла 73,9 тысячи рублей, что почти в полтора раза больше показателя двухлетней давности. Также отмечалось, что численность россиян с зарплатой от одного миллиона рублей в месяц превысила 45 тысяч человек по итогам исследования, охватившего более 95 тысяч организаций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.