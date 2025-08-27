Пятилетняя девочка попала в реанимацию из-за инцидента с батутом в Башкирии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пятилетняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии, заявил Рахматуллин
Пятилетняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии, заявил Рахматуллин Фото:

В результате перевернутого батута в Уфе пятилетняя девочка находится в реанимации. Об этом заявил Министр здравоохранения Республики Башкортостан.

«В Затоне перевернулся батут с детьми. Ураган снес конструкцию, рядом с которой были малыши. Одна (из пострадавших — прим. URA.RU) — пятилетняя девочка. Ее доставили в городскую больницу №17. Сейчас она находится в реанимации», — заявил Рахматуллин в своем telegram-канале. Он отметил, что ее состояние тяжелое.

Помимо этого, в результате происшествия пострадала трехлетняя девочка. Она получила несколько незначительных царапин, на месте ей помогли сотрудники скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Уфе на улице Летчиков перевернулся батут. Как сообщили в МЧС, порыв ветра поднял конструкцию в воздух и унес ее, что и стало причиной происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате перевернутого батута в Уфе пятилетняя девочка находится в реанимации. Об этом заявил Министр здравоохранения Республики Башкортостан. «В Затоне перевернулся батут с детьми. Ураган снес конструкцию, рядом с которой были малыши. Одна (из пострадавших — прим. URA.RU) — пятилетняя девочка. Ее доставили в городскую больницу №17. Сейчас она находится в реанимации», — заявил Рахматуллин в своем telegram-канале. Он отметил, что ее состояние тяжелое. Помимо этого, в результате происшествия пострадала трехлетняя девочка. Она получила несколько незначительных царапин, на месте ей помогли сотрудники скорой помощи. Ранее сообщалось, что в Уфе на улице Летчиков перевернулся батут. Как сообщили в МЧС, порыв ветра поднял конструкцию в воздух и унес ее, что и стало причиной происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...