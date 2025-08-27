Пятилетняя девочка попала в реанимацию из-за инцидента с батутом в Башкирии

В результате перевернутого батута в Уфе пятилетняя девочка находится в реанимации. Об этом заявил Министр здравоохранения Республики Башкортостан.
«В Затоне перевернулся батут с детьми. Ураган снес конструкцию, рядом с которой были малыши. Одна (из пострадавших — прим. URA.RU) — пятилетняя девочка. Ее доставили в городскую больницу №17. Сейчас она находится в реанимации», — заявил Рахматуллин в своем telegram-канале. Он отметил, что ее состояние тяжелое.
Помимо этого, в результате происшествия пострадала трехлетняя девочка. Она получила несколько незначительных царапин, на месте ей помогли сотрудники скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Уфе на улице Летчиков перевернулся батут. Как сообщили в МЧС, порыв ветра поднял конструкцию в воздух и унес ее, что и стало причиной происшествия.
