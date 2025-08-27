Пермский производитель соков займется детским питанием

Пермский производитель соков «Санфрут» подал в Роспатент заявки на регистрацию двух новых товарных знаков — «Мамино счастье» и Bo La. Документы в федеральную службу по интеллектуальной собственности поступили 11 и 13 августа, решение по ним пока не принято. Об этом свидетельствуют опубликованные данные на портале Znakoved.
«Обе торговые марки компания планирует использовать для целого ряда товаров, ключевыми среди которых значатся сухие молочные смеси для детского питания, диетические продукты для медицинских целей и фруктовые экстракты. Также в списке значатся пиво, составы для газированной воды и макаронные изделия. Регистрация новых знаков связана с подготовкой к запуску новых продуктов, в том числе для детей, в новой упаковке», — на обнародованные данные «Санфрут» ссылается «Коммерсант-Прикамье».
В этом году компания подавала заявки на регистрацию других брендов — Get Fit, «Самаркандский базар» и «Узбекский фермер», однако детали этих проектов не раскрываются. Летом 2024 года «Санфрут» начал расширять ассортимент, запустив производство напитков для здорового образа жизни «Вода Сасси» на основе артезианской воды.
Завод «Санфрут» основан в 2001 году и известен по таким маркам, как Dario Wellness, «Красавчик» и «Фруктовый остров». По итогам 2023 года выручка компании составила 3,1 млрд рублей, чистая прибыль — 239 млн рублей.
