27 августа 2025

Росавиация: Волгоградский аэропорт ограничил работу для безопасности полетов

Волгоградский аэропорт временно прекратил прием и отправку всех рейсов вечером 27 августа. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, ограничения начали действовать в воздушной гавани Волгограда с 22:12 по московскому времени.

Артем Кореняко пояснил, что меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность полетов. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил официальный представитель Росавиации в telegram-канале. Решение было принято ведомством после анализа текущей обстановки.

Последний раз аналогичные ограничения в аэропорту Волгограда вводились ночью 26 августа. Тогда запрет на прием и отправку рейсов действовал около восьми часов. О причинах введения мер и сроках их снятия Росавиация пока не сообщает. Пассажиры могут следить за обновлениями на официальных ресурсах аэропорта и авиакомпаний.

