Бизнесмена отправили под домашний арест по делу о фортификациях под Белгородом

Мещанский районный суд Москвы 27 августа избрал меру пресечения в виде домашнего ареста руководителю АНО «Центр компетенции по развитию городской среды Белгородской области» Сергею Серебрянскому. Предприниматель стал фигурантом уголовного дела, связанного с врио замгубернатора Курской области Владимиром Базаровым. Об этом сообщает один из участников судебного процесса.
«Вместе с Базаровым Серебрянский был задержан по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 25 октября», — сообщил собеседник ТАСС.
В ходе заседания Серебрянскому предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. В материалах дела говорится, что подозреваемые организовали схему незаконного обогащения за счет государственных контрактов, предназначенных для объектов обороны.
Ранее Мещанский суд заключил на два месяца под стражу замгубернатора Базарова, которому предъявлено обвинение в растрате (статья 160 УК РФ) Также был арестован генеральный директор строительной компании «Еврострой» Эдгард Херимян, подозреваемый в даче взятки (статья 291 УК РФ). Следствие рассматривает версию о сговоре между должностными лицами и подрядчиком при распределении бюджетных средств, выделенных на защиту Белгородской области.
