Рост МРОТ на 20% прогнозируют в Госдуме с 2026 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МРОТ может подрасти в 2026 году
МРОТ может подрасти в 2026 году Фото:

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России может вырасти примерно на 20% с 1 января 2026 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ, а после индексации может достичь 27 тысяч рублей.

«Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции», — сказал глава комитета, слова приводит ТАСС. Он также отметил, что рост минимальной зарплаты напрямую отразится на доходах от 4 до 5 миллионов работников.

Нилов уточнил, что законопроект об индексации МРОТ правительство внесет в Государственную думу осенью вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года. Рассмотрение этого документа будет проходить параллельно с другими ключевыми финансовыми инициативами. Ожидается, что проект закона о новом размере МРОТ поступит в парламент в сентябре, после чего депутаты приступят к его детальному обсуждению и доработке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России может вырасти примерно на 20% с 1 января 2026 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ, а после индексации может достичь 27 тысяч рублей. «Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции», — сказал глава комитета, слова приводит ТАСС. Он также отметил, что рост минимальной зарплаты напрямую отразится на доходах от 4 до 5 миллионов работников. Нилов уточнил, что законопроект об индексации МРОТ правительство внесет в Государственную думу осенью вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года. Рассмотрение этого документа будет проходить параллельно с другими ключевыми финансовыми инициативами. Ожидается, что проект закона о новом размере МРОТ поступит в парламент в сентябре, после чего депутаты приступят к его детальному обсуждению и доработке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...