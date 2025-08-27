27 августа 2025

Челябинские грибники находят в лесах опята и гигантские лисички. Фото

Грибники нашли опята в Красноармейском районе
Челябинцы находят в лесах региона опята и гигантские лисички. Об этом грибники рассказывают в социальных сетях.

«Сказать, что опята пошли, трудно сказать. Нашли в одном месте В Красноармейском районе, очень хорошо маскируются в траве, даже есть переросшие. Набрали ведро и немного груздей сухих», — сообщила Лидия Баканенкова в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область».

А грибник Юлия Янковская поделилась, что нашла в лесах возле озера Акакуль гигантские лисички. Одну она даже взвесила на кухонных весах и ее вес составил 285 грамм.

Ранее челябинцы похвастались, что собирают черные лисички. Это редкий гриб считается деликатесом в странах Европы. 

