Водитель гаубичного артиллерийского дивизиона гвардии прапорщик Николай Макейкин в ходе выполнения боевого задания смог уничтожить два FPV-дрона, принадлежащих ВСУ, оказал медицинскую помощь раненым военнослужащим и организовал их эвакуацию. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, во время транспортировки боеприпасов на позиции артиллерийского подразделения автомобиль под управлением Макейкина оказался под артиллерийским обстрелом ВСУ. Несмотря на непосредственную угрозу жизни, военнослужащий продолжил движение, совершая маневры на загруженной боеприпасами машине, и сумел вывести транспортное средство из-под огня, своевременно доставив необходимый груз на огневые рубежи. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.
Запорожский фронт
Расчет артиллерийской установки Д-30, принадлежащий 58-й гвардейской армии группировки войск «Днепр», нанес удар по укрепленной позиции ВСУ в Запорожской области, что способствовало продвижению российских штурмовых подразделений. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Донецкий фронт
Константиновское направление
Военные формирования РФ, входящие в состав группировки «Южная», ликвидировали склад с боеприпасами, уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ и заняли новые рубежи на направлении Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны России. В результате были уничтожены не только материальные средства, но и как минимум три украинских военнослужащих. На том же участке был обнаружен еще один пункт управления беспилотниками, который артиллерийские расчеты гаубиц «Мста-Б» также подвергли массированному обстрелу, полностью ликвидировав объект, говорится в сообщении министерства. Кроме того, по информации Минобороны, военнослужащие российской группировки ликвидировали два блиндажа и два места временного размещения украинской пехоты в районе села Плещеевка.
Южнодонецкое направление
Танковые подразделения войсковой группировки «Восток» уничтожили позиции ВСУ на южнодонецком направлении, информирует Минобороны России. Согласно официальному сообщению, экипаж модернизированного танка Т-72Б3М занял огневую позицию и при помощи осколочно-фугасных боеприпасов поразил укрепления ВСУ. После смены позиции экипаж продолжил выполнение боевой задачи, уничтожив огневые точки и блиндажи украинской стороны, расположенные в лесополосах. Корректировка огня осуществлялась операторами беспилотников, что обеспечило высокую точность поражения целей.
Харьковское направление
Артиллерийские подразделения войсковой группировки «Север» нанесли удары по временным пунктам размещения украинских военнослужащих на харьковском направлении. По данным Минобороны, расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» артиллерийских частей группировки «Север» в ходе выполнения огневых задач ликвидировали временные пункты дислокации, где находился личный состав ВСУ. Кроме того, как уточнили в ведомстве, разведывательные подразделения группировки «Север» при помощи беспилотников зафиксировали поспешный отход украинских военных с занимаемых позиций.
Украинские силы утратили контроль над всей правобережной частью города Волчанск в Харьковской области, сообщили в структурах РФ. Собеседник ТАСС отметил, что украинский мониторинговый telegram-канал до сих пор не признает потерю ВСУ контроля над этим районом. Вместе с тем, по его словам, этот ресурс подтверждает факт форсирования бойцами группировки «Север» реки Волчья и расширения ими плацдарма на противоположном берегу.
Сумское направление
ВСУ практически лишились контроля над населенным пунктом Юнаковка в Сумской области, однако украинские власти предпочитают не признавать этот факт. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По словам источника, украинская сторона, вероятно, намеревалась создать в Юнаковке укрепленный опорный пункт, хотя и не сопоставимый по значимости с бахмутской обороной. Тем не менее, именно здесь были сосредоточены основные силы и логистические ресурсы, задействованные в так называемой «курской авантюре». На текущий момент подразделения ВСУ контролируют лишь незначительную часть юго-западной окраины Юнаковки.
ФСБ предотвратила диверсию на аэродром в Энгельсе
Сотрудниками ФСБ был задержан гражданин, подозреваемый в работе на украинскую разведку. Согласно имеющимся данным, по поручению своего куратора он готовил нападение на военный аэродром, расположенный в Энгельсе, передает «Пятый канал».
Для обеспечения конспирации задержанный использовал два различных мобильных телефона для связи. Следуя инструкциям, он выехал из Волгограда в Саратовскую область, где планировал установить оборудование, предназначенное для запуска беспилотников с ударными возможностями. Завершить подготовку к совершению преступления подозреваемый не успел — его задержали на этапе подготовки. В настоящее время он заключен под стражу.
