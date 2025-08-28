ВСУ ударили по нефтяному заводу в Краснодарском крае
В поселке Афипский Северского района Краснодарского края на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар. Возгорание произошло в результате атаки украинского беспилотника. Одна из установок вспыхнула после того, как на объект упали обломки вражеского дрона.
