Организаторы US Open накажут теннисиста Медведева

Теннисист Медведев оштрафован более чем на 40 тысяч долларов
Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован организаторами Открытого чемпионата США на сумму 42?500 долларов за поведение в матче первого круга против француза Бенжамена Бонзи. Об этом сообщает американский кабельный спортивный канал ESPN.

Медведев будет оштрафован на 42?500 долларов США — 30?000 долларов за неспортивное поведение и еще 12?500 долларов за сломанную ракетку, уточнили в сообщении ESPN, которое передает Sport24. Отмечается, что эта сумма превышает треть призовых, заработанных россиянином на нынешнем турнире (110?000 долларов). 

Штраф был наложен после инцидентов на корте, произошедших во время пятисетового поединка, в результате которого Медведев выбыл из турнира. Теннисист в течение шести минут спорил с судьей за его решение вернуть подачу Бонзи из-за возникшей перед ним помехи на корте в виде фотографа. В какой-то момент спортсмен сломал ракетку. Несмотря на попытки переломить ход игры, Медведев уступил сопернику и завершил выступление в первом круге турнира.

