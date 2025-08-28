На сайте «УГМК-Арены» спустя восемь минут раскупили все билеты на The Magic Game в Екатеринбурге. Среди хедлайнеров матча ожидаются Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов.
Всего на сайт хоккейной площадки выложили 11173 билетов, но они моментально исчезли. На «Яндекс Афише» хоть места и отражались, но страница не обновлялась полчаса. К тому же, при оформлении заказа площадка выдавала уведомление, что выбранного места в продаже нет. В это же время в кассах «УГМК-Арены» образовалась очередь.
Ранее первая волна продаж билетов на матч The Magic Game также завершилась за считанные минуты, после чего билеты начали массово появляться у перекупщиков.
Матч пройдет 30 августа на «УГМК-Арене» по инициативе хоккеиста Павла Дацюка. Участниками станут победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, обладатели Кубка Гагарина и Кубка Стэнли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!