Екатеринбуржцы расхватали билеты на матч с участием Овечкина и других звезд хоккея. Скрин

В Екатеринбурге вторую партию билетов на The Magic Game раскупили за 8 минут
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На «УГМК-Арене» встретятся 32 звездных игрока
На «УГМК-Арене» встретятся 32 звездных игрока Фото:

На сайте «УГМК-Арены» спустя восемь минут раскупили все билеты на The Magic Game в Екатеринбурге. Среди хедлайнеров матча ожидаются Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов.  

Всего на сайт хоккейной площадки выложили 11173 билетов, но они моментально исчезли. На «Яндекс Афише» хоть места и отражались, но страница не обновлялась полчаса. К тому же, при оформлении заказа площадка выдавала уведомление, что выбранного места в продаже нет. В это же время в кассах «УГМК-Арены» образовалась очередь. 

Ранее первая волна продаж билетов на матч The Magic Game также завершилась за считанные минуты, после чего билеты начали массово появляться у перекупщиков.

Матч пройдет 30 августа на «УГМК-Арене» по инициативе хоккеиста Павла Дацюка. Участниками станут победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, обладатели Кубка Гагарина и Кубка Стэнли.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На сайте «УГМК-Арены» спустя восемь минут раскупили все билеты на The Magic Game в Екатеринбурге. Среди хедлайнеров матча ожидаются Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов.   Всего на сайт хоккейной площадки выложили 11173 билетов, но они моментально исчезли. На «Яндекс Афише» хоть места и отражались, но страница не обновлялась полчаса. К тому же, при оформлении заказа площадка выдавала уведомление, что выбранного места в продаже нет. В это же время в кассах «УГМК-Арены» образовалась очередь.  Ранее первая волна продаж билетов на матч The Magic Game также завершилась за считанные минуты, после чего билеты начали массово появляться у перекупщиков. Матч пройдет 30 августа на «УГМК-Арене» по инициативе хоккеиста Павла Дацюка. Участниками станут победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, обладатели Кубка Гагарина и Кубка Стэнли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...