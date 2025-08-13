Екатеринбуржцам дадут второй шанс увидеть мировых звезд хоккея

В Екатеринбурге запустят вторую волну продажи билетов на матч The Magic Game
Инициатором спортивного события стал Павел Дацюк
Инициатором спортивного события стал Павел Дацюк

Перекупы бросились перепродавать билеты на матч The Magic Game в Екатеринбурге, где выступят легенды хоккея. Организаторы мероприятия просят фанатов не торопиться расставаться с деньгами и подождать второго этапа продаж пригласительных. 

«Первые 4000 билетов на матч звезд мирового хоккея The Magic Game были раскуплены за 20 минут с начала продаж. Это был первый этап продаж. В целях ограничения попадания большого количества билетов перекупам было принято решение о продаже билетов в два этапа», — уточнили в пресс-службе The Magic Game.

Вторая волна продаж начнется не ранее чем за 10 дней до события. Следить за билетами можно на сайте «УГМК-Арена» или в официальном telegram-канале матча. 

Места можно было выкупить с 13:00 13 августа, но все быстро разобрали. Одновременно продавалось не более четырех билетов в одни руки. 

Матч пройдет 30 августа в «УГМК-Арене» по инициативе двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка. На арену выйдут лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин, легенда спорта Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион Илья Ковальчук, нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов и другие.

