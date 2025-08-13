Перекупы бросились перепродавать билеты на матч The Magic Game в Екатеринбурге, где выступят легенды хоккея. Организаторы мероприятия просят фанатов не торопиться расставаться с деньгами и подождать второго этапа продаж пригласительных.
«Первые 4000 билетов на матч звезд мирового хоккея The Magic Game были раскуплены за 20 минут с начала продаж. Это был первый этап продаж. В целях ограничения попадания большого количества билетов перекупам было принято решение о продаже билетов в два этапа», — уточнили в пресс-службе The Magic Game.
Вторая волна продаж начнется не ранее чем за 10 дней до события. Следить за билетами можно на сайте «УГМК-Арена» или в официальном telegram-канале матча.
Места можно было выкупить с 13:00 13 августа, но все быстро разобрали. Одновременно продавалось не более четырех билетов в одни руки.
Матч пройдет 30 августа в «УГМК-Арене» по инициативе двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка. На арену выйдут лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин, легенда спорта Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион Илья Ковальчук, нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов и другие.
