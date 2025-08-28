В пермский зоопарк переселяют гиббонов из Челябинска. Видео

В Пермском зоопарке ждут пополнения
В Пермском зоопарке ждут пополнения

В Пермском зоопарке примерно через месяц появятся новые обитатели. Это Гиббоны Луня и Тео, которых привезут из Челябинска.

«Гиббоны Луня и Тео готовятся к переезду в Пермский зоопарк. Сейчас питомцев переводят на обязательный карантин перед дорогой и на экспозиции их не увидеть. Примерно через месяц они отправятся на новое место жительства, чтобы сформировать семейную группу там», — сообщает зоосад Челябинска в Telegram.

В Пермском зоопарке информацию о новых питомцах подтвердили. Уточняется, что Луня — это самка, а Тео ее сын.

