Россиян пугают, что крупные компании обяжут связываться с ними только через MAX

Сообщения о том, что крупный бизнес якобы обяжут работать с клиентами исключительно через отечественный мессенджер MAX, не соответствует действительности. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. В Минцифры РФ подчеркнули, что речь идет только о рекомендациях для ряда крупных компаний, а не о принуждении.
В ведомстве в ответ на официальный запрос URA.RU опровергли сведения о том, что бизнесу якобы необходимо в обязательном порядке интегрироваться с мессенджером MAX. Министерство лишь направило 25 августа письмо с рекомендациями таким ведущим компаниям, как «Авито», «Ростелеком», «Согаз», РЖД, Wildberries, Ozon, «Альфастрахование», hh.ru, «Мегафон», МТС, «Билайн», Т2, «Почта России», «СДЭК глобал», «Инвитро», «Гемотест», «Авиасейлс» и «Аэрофлот».
Минцифры проинформировало организации о том, что после интеграции национального мессенджера с государственными информационными системами появилась возможность передачи в инфраструктуру MAX цифрового профиля гражданина. Благодаря этой возможности, клиенты организаций смогут передавать им свои персональные данные, полученные с портала «Госуслуги». Это существенно ускорит процесс оформления документов и снизит вероятность возникновения ошибок. Кроме того, теперь возможно отправлять гражданам документы с юридической силой для подписания посредством сервиса «Госключ».
Ряд федеральных СМИ ранее уже подтверждали, что речь идет исключительно о рекомендации, а не об обязательном требовании. Минцифры подчеркнуло, что принуждать бизнес к интеграции никто не будет.
