Россиян пугают, что крупные компании обяжут связываться с ними только через MAX

Российскому бизнесу не обязательно интегрироваться с мессенджером MAX
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский бизнес не обяжут работать с клиентами только через MAX
Российский бизнес не обяжут работать с клиентами только через MAX Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Сообщения о том, что крупный бизнес якобы обяжут работать с клиентами исключительно через отечественный мессенджер MAX, не соответствует действительности. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. В Минцифры РФ подчеркнули, что речь идет только о рекомендациях для ряда крупных компаний, а не о принуждении.

В ведомстве в ответ на официальный запрос URA.RU опровергли сведения о том, что бизнесу якобы необходимо в обязательном порядке интегрироваться с мессенджером MAX. Министерство лишь направило 25 августа письмо с рекомендациями таким ведущим компаниям, как «Авито», «Ростелеком», «Согаз», РЖД, Wildberries, Ozon, «Альфастрахование», hh.ru, «Мегафон», МТС, «Билайн», Т2, «Почта России», «СДЭК глобал», «Инвитро», «Гемотест», «Авиасейлс» и «Аэрофлот».

Минцифры проинформировало организации о том, что после интеграции национального мессенджера с государственными информационными системами появилась возможность передачи в инфраструктуру MAX цифрового профиля гражданина. Благодаря этой возможности, клиенты организаций смогут передавать им свои персональные данные, полученные с портала «Госуслуги». Это существенно ускорит процесс оформления документов и снизит вероятность возникновения ошибок. Кроме того, теперь возможно отправлять гражданам документы с юридической силой для подписания посредством сервиса «Госключ».

Ряд федеральных СМИ ранее уже подтверждали, что речь идет исключительно о рекомендации, а не об обязательном требовании. Минцифры подчеркнуло, что принуждать бизнес к интеграции никто не будет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сообщения о том, что крупный бизнес якобы обяжут работать с клиентами исключительно через отечественный мессенджер MAX, не соответствует действительности. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. В Минцифры РФ подчеркнули, что речь идет только о рекомендациях для ряда крупных компаний, а не о принуждении. В ведомстве в ответ на официальный запрос URA.RU опровергли сведения о том, что бизнесу якобы необходимо в обязательном порядке интегрироваться с мессенджером MAX. Министерство лишь направило 25 августа письмо с рекомендациями таким ведущим компаниям, как «Авито», «Ростелеком», «Согаз», РЖД, Wildberries, Ozon, «Альфастрахование», hh.ru, «Мегафон», МТС, «Билайн», Т2, «Почта России», «СДЭК глобал», «Инвитро», «Гемотест», «Авиасейлс» и «Аэрофлот». Минцифры проинформировало организации о том, что после интеграции национального мессенджера с государственными информационными системами появилась возможность передачи в инфраструктуру MAX цифрового профиля гражданина. Благодаря этой возможности, клиенты организаций смогут передавать им свои персональные данные, полученные с портала «Госуслуги». Это существенно ускорит процесс оформления документов и снизит вероятность возникновения ошибок. Кроме того, теперь возможно отправлять гражданам документы с юридической силой для подписания посредством сервиса «Госключ». Ряд федеральных СМИ ранее уже подтверждали, что речь идет исключительно о рекомендации, а не об обязательном требовании. Минцифры подчеркнуло, что принуждать бизнес к интеграции никто не будет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...