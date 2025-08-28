Швеция представила свою первую ракету для уничтожения беспилотников

Дальность полета составляет до пяти километров
Дальность полета составляет до пяти километров Фото:

Шведская оборонная компания Saab представила свою первую ракету, специально разработанную для уничтожения БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным на официальном сайте Saab, главной особенностью новой ракеты является принцип работы «выстрелил и забыл». После запуска ракета самостоятельно находит и поражает цель без необходимости дополнительного наведения со стороны оператора. Дальность полета составляет до пяти километров. Ракета оснащена современной головкой самонаведения, которая способна идентифицировать и отслеживать как отдельные беспилотники, так и рои дронов. Saab планирует начать первые поставки новой ракеты в 2026 году.

