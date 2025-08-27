27 августа 2025

Водолазы обследуют дно карьера в поисках пропавшего в Артемовском мальчика

По одной из версий, ребенок мог упасть в водоем (архивное фото)
По одной из версий, ребенок мог упасть в водоем (архивное фото) Фото:
В Артемовском пропал восьмилетний мальчик

Водолазы обследуют дно затопленного карьера, возле которого были найдены вещи Тимофея Цыпленкова — мальчика, который два дня назад пропал в Артемовском (Свердловская область). Как сообщил URA.RU участник поисковой операции, ребенок мог упасть в водоем. 

«Он собирал облепиху в лесу рядом с карьером. Там есть крутой спуск к водоему, где он мог оступиться и скатиться вниз. К тому же перед этим ночью шел дождь, было скользко», — объяснил собеседник агентства. Как уже сообщалось, именно в этом месте были найдены ведро и шорты, которые принадлежали ребенку. 

Кроме водолазов, которые обследуют карьер, в поисках принимают участие специалисты из разных ведомств и обычные добровольцы. Всего их на данный момент около 300 человек. 

Тимофей ушел из дома 26 августа. Он хотел собрать ягод, а потом искупаться, но пропал. Его рост 135 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Имеется особая примета: шрам на ноге в районе задней стороны голени под коленом. Всех, кому что-либо известно о ребенке, просят позвонить по телефонам дежурной части полиции: 8 (34363) 2-12-02, 8 (34363) 2-08-35.

