Водолазы обследуют дно карьера в поисках пропавшего в Артемовском мальчика

Водолазы обследуют дно затопленного карьера, возле которого были найдены вещи Тимофея Цыпленкова — мальчика, который два дня назад пропал в Артемовском (Свердловская область). Как сообщил URA.RU участник поисковой операции, ребенок мог упасть в водоем.
«Он собирал облепиху в лесу рядом с карьером. Там есть крутой спуск к водоему, где он мог оступиться и скатиться вниз. К тому же перед этим ночью шел дождь, было скользко», — объяснил собеседник агентства. Как уже сообщалось, именно в этом месте были найдены ведро и шорты, которые принадлежали ребенку.
Кроме водолазов, которые обследуют карьер, в поисках принимают участие специалисты из разных ведомств и обычные добровольцы. Всего их на данный момент около 300 человек.
Тимофей ушел из дома 26 августа. Он хотел собрать ягод, а потом искупаться, но пропал. Его рост 135 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Имеется особая примета: шрам на ноге в районе задней стороны голени под коленом. Всех, кому что-либо известно о ребенке, просят позвонить по телефонам дежурной части полиции: 8 (34363) 2-12-02, 8 (34363) 2-08-35.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!