В Южной Корее задержали автора легендарного хита Gangnam Style

Полиция Южной Кореи задержала популярного певца Psy
Psy обвинили в незаконном получении рецептов на психотропные препараты
Южнокорейская полиция расследует дело о нарушении оборота психотропных препаратов, фигурантом которого стал известный певец Psy (настоящее имя — Пак Чжэ Сан). Как сообщили органы правопорядка, артиста и его лечащего врача задержали, они подозреваются в незаконном получении рецептов на сильнодействующие препараты с 2022 года в одной из больниц Сеула.

«Певец и рэпер Psy находится под следствием полиции по обвинению в нарушении медицинского законодательства путем получения рецептурных психотропных препаратов через третьих лиц без личного посещения больницы», — пишет Yonhap. Агентство ссылается на полицию.

По версии следствия, медикаменты Xanax (алпразолам) и Stilnox (золпидем) выписывались без обязательных личных консультаций, а рецепты от имени исполнителя получали третьи лица, включая менеджера, что противоречит законодательству страны. В музыкальном агентстве P Nation, основателем и владельцем которого является Psy, подтвердили факт передачи рецептов посторонним лицам и выразили сожаление по этому поводу.

Как рассказали в P Nation, у певца Psy выявлено хроническое нарушение сна, в связи с чем он проходит лечение с использованием снотворных препаратов, назначенных врачом. При этом, как отмечается, рецепты, оформленные по доверенности, не выписывались, несмотря на то что в отдельных случаях медикаменты по его поручению получали третьи лица. Медицинский специалист, оказывавший услуги артисту, отвергает выдвинутые обвинения, отмечая, что все консультации с Psy осуществлялись в дистанционном формате.

Psy — популярный южнокорейский певец, композитор и создатель юмористического видеоконтента. Артист появился на свет 31 декабря 1977 года в Сеуле в обеспеченной семье. Его дебютный альбом был представлен публике в 2001 году. Всемирную известность Psy получил в 2012 году после выхода композиции Gangnam Style, которая заняла второе место в американском чарте Billboard Hot 100. Музыкальный клип на этот трек стал первым в истории YouTube, преодолевшим отметку в один миллиард просмотров.

