«Мать в секте»: что известно про семью мальчика, пропавшего в Артемовском

В семье Тимофея Цыпленкова, чьи масштабные поиски сейчас идут в Артемовском (Свердловская область) семеро детей. Об этом URA.RU рассказали соседи. Также один из собеседников заявил, что мать мальчика состоит якобы в секте.
«Она с нами (соседями) не общается, сейчас как бука. Давным-давно вступила в какую-то секту, они чаепития устраивали часто. Сейчас она дома сидит, ее закрыли», — сказал один сосед. «Она лет пять назад вступила в секту. Они придерживаются правил ЗОЖ», — добавил второй.
По их словам, отец Тимофея, Олег, работает мастером в Артемовском. «С детьми он ладит, возит их в школу. Занимается огородом», — похвалили мужчину знакомые. Мама мальчика сейчас не работает, а раньше трудилась техничкой. Всего, по неподтвержденной информации, в семье семеро детей. Трое старших уже взрослые и живут самостоятельно в Екатеринбурге. Также, кроме них и Тимофея, есть еще две девочки и мальчик. Их сейчас забрала из семьи соцопека.
Ребенок ушел из дома 26 августа и пропал. Сейчас поиски ведутся в самом городе, окрестностях и в карьере, где на берегу были найдены его вещи. По некоторым версиям, мальчик отправился в лес собирать облепиху, но оступился и упал в водоем. Также сообщалось, что ребенок намеревался искупаться в карьере.
«Думаем, что его нет в водоеме, нет его там. Но мать уже смирилась, что он утонул. Говорит: „Я смирилась, что он утоп“. А мы вот не верим в это», — отметили соседи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!