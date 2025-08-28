Мантуров оценил возможность снижения ключевой ставки сразу на 10 пунктов

Первый вице-премьер России Денис Мантуров назвал малореалистичным сценарий резкого снижения ключевой ставки на 10 процентных пунктов. Он выступил за постепенное и своевременное сокращение ставки в интервью 28 августа.
«Я думаю, что это малореалистичный сценарий. Резкое снижение так же, как и резкое повышение, всегда имеет две стороны медали. Думаю, что все должно быть умеренно, сдержанно, но своевременно», — подчеркнул Мантуров для ТАСС.
Банк России на последнем заседании 25 июля снизил ключевую ставку на 2 п.п. — до 18%. Следующее заседание регулятора запланировано на 12 сентября. В ЦБ не исключают дальнейшего снижения ставки, если экономическая ситуация будет развиваться по базовому сценарию.
В 2025 году Банк России получит расширенные возможности для понижения ключевой ставки. На совещании с членами правительства 27 августа президент России Владимир Путин рассмотрел вопросы формирования бюджета на предстоящий год, который, по заверениям властей, станет более сбалансированным. Прекращение роста бюджетного дефицита способствует снижению инфляционных ожиданий, что дает регулятору возможность проводить менее жесткую денежно-кредитную политику.
