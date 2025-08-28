В устье реки Дунай уничтожен украинский корабль «Симферополь»

Российские военные уничтожили в устье реки Дунай средний разведывательный корабль «Симферополь», принадлежащий Военно-морским силам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В результате точного удара быстроходного безэкипажного катера средний разведывательный корабль ВМС Украины „Симферополь“ был полностью выведен из строя и затонул», — пояснили в министерстве. Сообщение размещено в telegram-канале ведомства. В Минобороны заявили, что операция прошла успешно и позволила предотвратить разведывательную деятельность Украины в акватории Дуная.
Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море в начале августа — тогда только за текущие сутки был зафиксирован второй подобный инцидент. Российские военные регулярно заявляют о пресечении попыток ВСУ использовать катера для разведки и атак в акватории Черного моря и Дуная.
