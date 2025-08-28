В устье реки Дунай уничтожен украинский корабль «Симферополь»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В устье реки Дунай уничтожили безэкипажный катер ВСУ (архивное фото)
В устье реки Дунай уничтожили безэкипажный катер ВСУ (архивное фото) Фото:

Российские военные уничтожили в устье реки Дунай средний разведывательный корабль «Симферополь», принадлежащий Военно-морским силам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате точного удара быстроходного безэкипажного катера средний разведывательный корабль ВМС Украины „Симферополь“ был полностью выведен из строя и затонул», — пояснили в министерстве. Сообщение размещено в telegram-канале ведомства. В Минобороны заявили, что операция прошла успешно и позволила предотвратить разведывательную деятельность Украины в акватории Дуная.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море в начале августа — тогда только за текущие сутки был зафиксирован второй подобный инцидент. Российские военные регулярно заявляют о пресечении попыток ВСУ использовать катера для разведки и атак в акватории Черного моря и Дуная.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные уничтожили в устье реки Дунай средний разведывательный корабль «Симферополь», принадлежащий Военно-морским силам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В результате точного удара быстроходного безэкипажного катера средний разведывательный корабль ВМС Украины „Симферополь“ был полностью выведен из строя и затонул», — пояснили в министерстве. Сообщение размещено в telegram-канале ведомства. В Минобороны заявили, что операция прошла успешно и позволила предотвратить разведывательную деятельность Украины в акватории Дуная. Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море в начале августа — тогда только за текущие сутки был зафиксирован второй подобный инцидент. Российские военные регулярно заявляют о пресечении попыток ВСУ использовать катера для разведки и атак в акватории Черного моря и Дуная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...