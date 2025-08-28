Челябинский депутат пойдет под суд за похищение и убийство женщины

Бывший депутат собрания Брединского района Александр Брухаль предстанет перед судом за похищение и убийство с особой жестокостью односельчанки. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службах областной прокуратуры и регионального управления СКР.
«По версии следствия, депутат собрания депутатов Брединского муниципального района совместно с иными лицами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений совершил похищение местной жительницы. Обвиняемый совместно с иными лицами, подавляя волю потерпевшей к сопротивлению, на протяжении длительного времени применяли к ней физическую силу, после чего, используя в качестве орудия преступления лопату, нанесли потерпевшей множество ударов в область расположения жизненно-важных органов. Смерть потерпевшей наступила от тупой травмы головы», — напомнили в надзорном ведомстве.
«Благодаря слаженной работе следователя СК и сотрудников ОМВД Рссии по Брединскому району преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Челябинский облсуд», — сообщили в пресс-службе СУ СК.
Александр Брухаль, его сын Андрей и глава Рымникского сельского поселения Дмитрий Рудский были помещены в СИЗО в конце февраля за похищение и убийство с особой жестокостью местной жительницы Гульназ Валеевой. Сброшенное в овраг тело женщины обнаружили полицейские, которым она успела позвонить перед тем, как была похищена. 27 февраля районные депутаты досрочно прекратили полномочия Брухаля по собственному желанию. При этом односельчане встали на сторону мужчин, утверждая, что у них были основания для совершения преступления.
