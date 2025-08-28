На Кубани ищут девочку-дюймовочку, который мог похитить двухметровый амбал

На Кубани разыскивают женщину ростом 145 см, подозревают похищение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По одной из версий, миниатюрную женщину ростом 145 см мог похитить мужчина ростом около двух метров
По одной из версий, миниатюрную женщину ростом 145 см мог похитить мужчина ростом около двух метров Фото:

На Кубани уже неделю продолжаются поиски 36-летней Татьяны М., пропавшей при подозрительных обстоятельствах. По одной из версий, миниатюрную женщину ростом 145 см мог похитить мужчина ростом около двух метров.

«Единственная зацепка — подозрительный мужчина ростом около двух метров, замеченный на камере в 10 км от дома рядом с автомобилем Татьяны», — пишет издание Life.

51-летний Олег К., замеченный рядом с машиной пропавшей, также исчез. Знакомые предполагают, что между ними могли быть отношения. Ранее женщина рассталась с бывшим партнером-абьюзером, который также был высокого роста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Кубани уже неделю продолжаются поиски 36-летней Татьяны М., пропавшей при подозрительных обстоятельствах. По одной из версий, миниатюрную женщину ростом 145 см мог похитить мужчина ростом около двух метров. «Единственная зацепка — подозрительный мужчина ростом около двух метров, замеченный на камере в 10 км от дома рядом с автомобилем Татьяны», — пишет издание Life. 51-летний Олег К., замеченный рядом с машиной пропавшей, также исчез. Знакомые предполагают, что между ними могли быть отношения. Ранее женщина рассталась с бывшим партнером-абьюзером, который также был высокого роста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...