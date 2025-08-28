На Кубани ищут девочку-дюймовочку, который мог похитить двухметровый амбал

На Кубани уже неделю продолжаются поиски 36-летней Татьяны М., пропавшей при подозрительных обстоятельствах. По одной из версий, миниатюрную женщину ростом 145 см мог похитить мужчина ростом около двух метров.
«Единственная зацепка — подозрительный мужчина ростом около двух метров, замеченный на камере в 10 км от дома рядом с автомобилем Татьяны», — пишет издание Life.
51-летний Олег К., замеченный рядом с машиной пропавшей, также исчез. Знакомые предполагают, что между ними могли быть отношения. Ранее женщина рассталась с бывшим партнером-абьюзером, который также был высокого роста.
