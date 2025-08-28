В Кремле ответили на сообщение о летающих над Германией «дронах РФ»

Песков: представить летающие над Германией дроны РФ трудно
Российские дроны не летают над Германией, представить такое трудно. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The New York Times о якобы фиксации военных дронов России над территорией.

«Представить это трудно, немцы бы это хорошо видели и вряд ли бы молчали. Все это больше напоминает газетную утку», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не успели ознакомиться с подобными публикациями в СМИ.

