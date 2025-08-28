Власти европейских стран усилили давление на оппозиционные партии, используя обвинения в экстремизме и незаконном финансировании, для ограничения их участия в выборах. Об этом заявил доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев.
«В Германии партии „Альтернатива для Германии“ выдвигали обвинения в незаконном финансировании и даже фальсификации. Во Франции с Марин Ле Пен поступили аналогично: ее обвинили в хищении средств Европарламента, расизме и связях с экстремистами», — сказал Селезнев на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Как Запад вмешивается в выборы: новые методы давления на суверенитет». Трансляция идет на сайте «Россия сегодня».
Кроме того, он отметил, что в Италии наблюдалась та же история, где партию «Братья Италии» обвиняли в связях с фашизмом из-за использования изображения пламени на эмблеме. Селезнев подчеркнул, что такие меры принимаются на фоне роста протестных настроений среди населения, которое выступает против направления бюджетных средств на военные нужды. Эксперт утверждает, что элиты опасаются усиления оппозиционных сил, способных изменить расстановку политических сил в Европе.
