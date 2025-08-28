Пермский театр оперы и балета открывает в эту субботу балетный сезон постановкой «Сильвия» (12+). Театры «У моста» и «Век жизни» представят свои комедии, а театр кукол сказку про Колобка.
30 августа
«Сильвия» (12+) в оперном
Театр оперы и балета представляет балет в двух актах с прологом и апофеозом по мотивам мифа о Рее Сильвии и романа Рафаэлло Джованьоли «Опимия». Он написан в 1876 году. В историю ХХ века «Сильвия» вошла благодаря иконическим спектаклям Фредерика Аштона и Джона Ноймайера, а в Перми ее увидели в авторской версии Алексея Мирошниченко — с новым либретто, вдохновленным античной мифологией и романом «Опимия» итальянского писателя Рафаэлло Джованьоли. Над оригинальной музыкальной редакцией партитуры Мирошниченко работал вместе с Иваном Худяковым-Веденяпиным, для которого «Сильвия» стала дебютом в качестве дирижера-постановщика на большой балетной сцене.
«Тевье-молочник» (12+) в «У моста»
Театр «У моста» в субботу устраивает два показа комедии Сергея Федотова «Тевье-молочник». «Спектакль пронизан любовью, добром, оптимизмом и жизнелюбием. Тонкий еврейский юмор становится своеобразным щитом, защищающим от безысходности и позволяющим увидеть свет даже в самых мрачных событиях», — говорится в анонсе. Начало в 14:00 и 18:00.
«Колобок» (0+) в театре кукол
Непоседа-Колобок отправится в путешествие, которое обернется настоящим круговоротом жизни. На пути обаятельный герой встретит лесных обитателей — Зайца, Волка, Медведя и Лису. «Сказка сопровождается искрометными шутками, захватывающими поворотами сюжета, а еще простой и понятной моралью», — говорится в афише. Спектакль рекомендуется детям от 3 лет.
О. Генри в «Веке жизни»
Театр «Век жизни» представит в субботу спектакль «Меблированные комнаты» (16+) по рассказам О. Генри. «Постановка дает возможность увидеть жизнь двух миров: мир владелиц меблированных комнат и их постояльцев. Комичное поведение персонажей обличает их пороки и недостатки, а яркие гротесковые образы подчеркивают остроту ситуаций», — описывают авторы свое шоу.
