Доходы бюджета РФ в 2025 году превысили прогнозы

Доходы федерального бюджета России за первое полугодие 2025 года достигли 17,5 триллиона рублей, что превышает как уровень прошлого года, так и прогнозные оценки. Об этом 28 августа сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«При этом усилилась и финансовая дисциплина, показатель исполнения — самый высокий за последние пять лет», — заявил Мишустин во время эфира на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что прогнозы по доходу превысили ожидания.
На заседании сообщили, что расходы бюджета выросли на 1,4 трлн рублей по сравнению с прошлым годом. Основные средства направлены на образование, здравоохранение, культуру, ЖКХ, а также поддержку промышленности, инноваций, энергетики, транспорта и сельского хозяйства.
Ранее Минфин сообщал, что за январь-июль 2025 года доходы федерального бюджета составили 20,3 триллиона рублей, что на 2,8% больше прошлогоднего уровня, а дефицит достиг 4,88 триллиона рублей, что значительно ниже прошлогодних значений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.