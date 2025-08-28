Путин показал, почему регионам не надо ждать низких ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин дал сигнал региональным властям не ждать, пока снизятся ставки по ипотеке. Глава государства на встрече с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным спросил о причинах падения темпов строительства и поручил увеличить их. От строительного сектора зависят многие отрасли экономики, и проседать он не должен, а спрос на квартиры вернется уже при относительно высокой ставке ЦБ, комментируют эксперты.
В начале встречи Путин выслушал доклад Бусаргина, который касался поддержки участников СВО и членов их семей, модернизации трамвайной сети, запуска в регионе нового вида транспорта — пассажирских речных судов, а также создания медицинского кластера. Президент при этом задавал краткие уточняющие вопросы. Но затем отметил тему, на которую хотел бы поговорить подробнее.
«По имеющимся у меня данным, за прошлый год наблюдается определенное сокращение объема строительных работ», — сказал Путин.
Губернатор сначала ответил, что в области есть проблемы, связанные с расселением аварийного жилья. Из 710 тысяч квадратных метров за два года расселили 230 тысяч — новое жилье получили 13 тысяч человек.
«Программа сейчас продолжается, с Фондом развития территорий работаем, заявку сдаем. И плюс работаем в рамках комплексной застройки территорий, чтобы там, где находился аварийный жилищный фонд, появлялось новое жилье», — сообщил Бусаргин.
Глава региона добавил, что в прошлом году в Саратовской области ввели 1,15 млн квадратных метров, задача на этот год — 1,25 млн. Сложности с этим есть, и, прежде всего, они связаны с новыми правилами застройки — дома возводят только вместе с объектами социальной сферы, чтобы люди сразу имели всю необходимую инфраструктуру. Строительные компании адаптируются к этим требованиям, и планируемый объем будет в этом году выполнен, пообещал Бусаргин.
«Но проблемы начали возникать в этом году, а я говорю о результатах 2024-го», — подчеркнул Путин. Губернатор ответил, что снижение в прошлом году связано с сокращением ипотечного кредитования. «Но мы подтянем, Владимир Владимирович, в этом году», — сказал он.
Сложности на рынке жилья есть, но, несмотря на высокие ставки, ипотека не «умерла» — люди продолжают ее брать даже по рыночным ставкам, хотя объемы кредитования и уменьшились, комментирует доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. Это позволяет думать, что сейчас, когда ЦБ начал снижать ключевую ставку, спрос оживет достаточно скоро.
«Уже в статистике за ближайшие месяцы мы увидим рост объемов, хотя он будет постепенным. Скорее всего, ЦБ продолжит снижать ставку и до конца этого года, и в следующем, поэтому руководство страны уже сейчас ставит задачу регионам активизироваться. Даже при относительно небольшом снижении интерес к ипотеке и покупке квартир, вероятно, вернется — сработает отложенный спрос. К тому же, со снижением ставок сами квартиры начнут дорожать, поэтому многие предпочтут купить их сейчас, а ставку рефинансировать через год-два», — говорит Чирков.
Также на рынок недвижимости постепенно будут приходить деньги, которые сейчас россияне хранят в банках, добавил экономист. Те, у кого есть крупные депозиты, задумываются о том, чтобы купить жилье, которое считают наиболее понятным инструментом вложения средств, сказал экономист.
Регионы могут влиять на объемы строительства как раз за счет реализации программ по возведению муниципального жилья, в том числе для расселения аварийных домов, отмечает профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
Кроме того, такие объекты могут строить для поддержки демографии — например, для предоставления бесплатного жилья многодетным семьям. Также субъекты РФ могут субсидировать проценты по ипотеке. Правда, здесь все зависит от бюджетных возможностей конкретного региона, не у всех они есть, уточнил он.
Поддержка строительного сектора — вопрос, который Кремль не может откладывать на потом, объясняет директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. От этой сферы зависит много других отраслей.
«Когда снижаются объемы строительства, уменьшается производство арматуры, становится меньше заказов у предприятий горной добычи, производителей цемента, деревообрабатывающих компаний. Проблемы у застройщиков грозят банкротствами в таких смежных отраслях. Президент ставит задачу регионам задействовать, в том числе свои ресурсы для решения вопроса», — говорит эксперт.
