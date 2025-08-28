Италия выступила против направления военных на Украину

Италия: своих военных на Украину мы не пошлем
Италия не будет отправлять свои войска на Украину
Италия не будет отправлять свои войска на Украину Фото:

Италия не планирует направлять своих военных на территорию Украины, но готова рассмотреть варианты участия в обеспечении гарантий безопасности после достижения перемирия. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы правительственного дворца Киджи.

«Было подтверждено, что участие Италии в потенциальном развертывании многонациональных сил на территории Украины не предусматривается, а варианты мониторинга и прочей деятельности за пределами Украины рассматриваются только после прекращения боевых действий», — говорится в сообщении в Х пресс-службы дворца Киджи. Власти страны подчеркнули, что вопрос о направлении итальянских военных на Украину даже не рассматривается.

Ранее итальянские власти уже обсуждали возможность отправки саперов для разминирования украинских территорий и морских участков, однако подчеркивали, что подобные меры возможны только после установления перемирия. В руководстве страны существуют разногласия по этому вопросу, а премьер-министр Джорджа Мелони и вице-премьер Маттео Сальвини выступают против направления военных на Украину. Идея участия в разминировании рассматривается как компромисс между поддержкой Украины и отказом от прямого военного вмешательства.

