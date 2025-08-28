28 августа 2025

Думу протестного пермского города возглавил новый председатель

В Добрянском округе избран новый председатель Думы
В Добрянском округе избран новый председатель Думы

Депутаты думы Добрянского городского округа избрали нового председателя. Им стал Владислав Куликов, член комитета думы по вопросам бюджета, налогов и экономической политике. Ранее он возглавлял местное отделение полиции.

«В Добрянском округе избран новый председатель Думы. Им стал Владислав Куликов. Решение о новом назначении было принято депутатами Думы Добрянского округа сегодня [28 августа 2025 года] на заседании», — сказано в telegram-канале Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Кандидатуру Куликова поддержали 20 из 22 присутствующих на заседании депутатов. Антон Палкин, ранее возглавлявший местную думу, написал заявление о сложении полномочий.

Добрянский округ известен протестами, которые начались из-за муниципальной реформы. В 2019 году депутаты пермского заксобрания поддержали преобразование семи муниципальных районов в городские округа, несмотря на протесты жителей.

