Россиянам раскрыли, какие изменения в зарплате введут с 1 сентября

С 1 сентября в России вступает в силу норма, согласно которой месячный заработок сотрудника не может быть уменьшен более чем на 20%. Эта мера призвана защитить работников от необоснованного лишения премий и других недоплат. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.
«Руководитель теперь не сможет оставить сотрудника без значительной части заработка, даже если по трудовому договору он считается премией. Месячный заработок после лишения премии или ее части может уменьшиться только на 20%. Этой нормой мы защищаем работников от необоснованных штрафов и прочих недоплат со стороны недобросовестных работодателей», — рассказала Стенякина в интервью РИА Новости.
Кроме того, депутат рассказала и о другом изменении в трудовом законодательстве, которое начнет действовать с 1 сентября. Согласно новому закону, подростки с 14 лет смогут официально работать в выходные дни во время летних каникул. Эта возможность будет доступна со следующего лета по направлению службы занятости или в составе студенческого отряда.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России также вступают в силу новые правила расчета заработной платы и доплат за ночные смены, а минимальная надбавка за ночную работу теперь установлена на федеральном уровне и составляет не менее 20% от часовой ставки. Кроме того, изменился порядок вычисления среднего заработка: в отпускные, командировочные и выходные пособия теперь включаются все виды премий, надбавок и стимулирующих выплат.
