Юрист раскрыла новинки в ПДД, которые вступят в силу 1 сентября

Юрист Соловьева: с 1 сентября автомобилистов ждет ряд изменений в ПДД
С 1 сентября автомобилистов ждет ряд изменений в ПДД
С 1 сентября российские автомобилисты столкнутся с рядом изменений, затрагивающих как правила дорожного движения, так и административные процедуры. Об этом сообщила эксперт направления «народный фронт. аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева. 

«В правила дорожного движения будут внесены поправки, которые приведут нормы перевозки детей в соответствие с актуальными требованиями технических регламентов, касающихся детских удерживающих устройств. Эти корректировки направлены на устранение существующих правовых пробелов и повышение безопасности юных пассажиров», — рассказала Соловьева РИА Новости

Кроме того, с начала сентября ужесточаются требования к поведению водителей при приближении автомобилей со спецсигналами. Водителям предстоит перестраиваться в соседний ряд, если спецтранспорт движется по той же полосе, либо уступать дорогу, съезжая на обочину на однополосных дорогах. Запрещается опережать транспортные средства с проблесковыми маячками, двигаться рядом с ними или следовать с аналогичной скоростью, подчеркнула эксперт.

Соловьева также напомнила о запланированном повышении размера госпошлин за практически все регистрационные действия с транспортными средствами — от постановки на учет и внесения изменений до получения номерных знаков. Повышается и госпошлина за выдачу или замену водительских удостоверений. Водители-профессионалы будут проходить обязательные медосмотры по новым, более строгим стандартам. В случае выявления признаков заболеваний действие медицинской справки временно приостанавливается, а водитель направляется на дополнительное обследование.

Перечень заболеваний, препятствующих получению или сохранению водительских прав по медицинским показаниям, также расширен. Существенных изменений для водителей не произошло: в список добавлен детский аутизм, а ахроматопсия теперь обозначена как «аномалии цветового зрения». Кроме того, обновлена процедура медицинского освидетельствования: например, интервал между двумя пробами на алкотестере увеличен с 20 до 25 минут, заключила эксперт. 

Правительство России с 1 сентября вводит запрет на экспорт бензина. Эта ключевая мера направлена на стабилизацию цен на внутреннем рынке. Ограничение экспорта также позволит предотвратить дефицит бензина в периоды пикового спроса.

