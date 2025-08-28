Правительство РФ запретило вывозить бензин из страны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правительство ввело новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина
Правительство ввело новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина Фото:

Правительство РФ ввело новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации правительство постановляет установить временный запрет на вывоз бензинов, в том числе, приобретенных на биржевых торгах. Постановление действует с 1 сентября по 31 октября 2025 года», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что запрет будет распространяться на всех экспортеров: как производителей нефтепродуктов, так и непроизводителей. С 1 октября ограничения для производителей бензина будут сняты.

Ранее правительство вводило ограничения на экспорт бензина с 1 марта 2025 года по 31 августа включительно. Данное решение также было принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство РФ ввело новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации правительство постановляет установить временный запрет на вывоз бензинов, в том числе, приобретенных на биржевых торгах. Постановление действует с 1 сентября по 31 октября 2025 года», — говорится в тексте документа. Отмечается, что запрет будет распространяться на всех экспортеров: как производителей нефтепродуктов, так и непроизводителей. С 1 октября ограничения для производителей бензина будут сняты. Ранее правительство вводило ограничения на экспорт бензина с 1 марта 2025 года по 31 августа включительно. Данное решение также было принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...