Правительство РФ запретило вывозить бензин из страны

Правительство РФ ввело новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации правительство постановляет установить временный запрет на вывоз бензинов, в том числе, приобретенных на биржевых торгах. Постановление действует с 1 сентября по 31 октября 2025 года», — говорится в тексте документа.
Отмечается, что запрет будет распространяться на всех экспортеров: как производителей нефтепродуктов, так и непроизводителей. С 1 октября ограничения для производителей бензина будут сняты.
Ранее правительство вводило ограничения на экспорт бензина с 1 марта 2025 года по 31 августа включительно. Данное решение также было принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке.
