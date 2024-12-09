Челябинский подрядчик сорвал реконструкцию дорог в Курганской области и попал в «черный список» УФАС

Челябинское предприятие ООО «ПФК „Глобус“, с которым Курганавтодор заключил госконтракт на 297 млн рублей на реконструкцию автодорог, попало в „черный список“ антимонопольщиков. Причиной тому стал срыв работ. Об этом сообщает курганское УФАС.
«Управление приняло решение включить ООО „Производственно-коммерческая фирма ‚Глобус‘ в Реестр недобросовестных поставщиков после невыполнения обязательств по госконтракту на реконструкцию автодороги ‚Шадринск — Миасское‘ — Красная Звезда — Ельничная на участке ‚Понькино — Красная Звезда‘ в Шадринском округе. Работы должны были проводиться поэтапно с мая 2023 года по ноябрь 2026 года“, — сообщается на сайте УФАС Курганской области.
В установленные сроки подрядчик положенные работы не завершил. Более того, допустил ряд нарушений при проведении строительных работ, что привело к дефектам дорожного покрытия. Несмотря на выявленные недостатки, фирма обратилась к заказчику с просьбой о предоставлении аванса в размере 30% от суммы контракта, что не предусмотрено договором. Комиссия УФАС рассмотрела заявление Курганавтодора и включила ООО «ПКФ „Глобус“ в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Варгашинское дорожное предприятие через суд взыскивает с «Глобуса» более 29 млн рублей. Эти деньги Варгашинское ДРСП требует как неустойку и штраф за неисполнение договора на поставку дорожных стройматериалов.
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