Челябинский подрядчик сорвал реконструкцию дорог в Курганской области и попал в «черный список» УФАС

Челябинский подрядчик сорвал реконструкцию дорог в Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожное покрытие пришло в негодность еще до полного окончания работ
Дорожное покрытие пришло в негодность еще до полного окончания работ Фото:

Челябинское предприятие ООО «ПФК „Глобус“, с которым Курганавтодор заключил госконтракт на 297 млн рублей на реконструкцию автодорог, попало в „черный список“ антимонопольщиков. Причиной тому стал срыв работ. Об этом сообщает курганское УФАС.

«Управление приняло решение включить ООО „Производственно-коммерческая фирма ‚Глобус‘ в Реестр недобросовестных поставщиков после невыполнения обязательств по госконтракту на реконструкцию автодороги ‚Шадринск — Миасское‘ — Красная Звезда — Ельничная на участке ‚Понькино — Красная Звезда‘ в Шадринском округе. Работы должны были проводиться поэтапно с мая 2023 года по ноябрь 2026 года“, — сообщается на сайте УФАС Курганской области.

В установленные сроки подрядчик положенные работы не завершил. Более того, допустил ряд нарушений при проведении строительных работ, что привело к дефектам дорожного покрытия. Несмотря на выявленные недостатки, фирма обратилась к заказчику с просьбой о предоставлении аванса в размере 30% от суммы контракта, что не предусмотрено договором. Комиссия УФАС рассмотрела заявление Курганавтодора и включила ООО «ПКФ „Глобус“ в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Варгашинское дорожное предприятие через суд взыскивает с «Глобуса» более 29 млн рублей. Эти деньги Варгашинское ДРСП требует как неустойку и штраф за неисполнение договора на поставку дорожных стройматериалов.

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Челябинское предприятие ООО «ПФК „Глобус“, с которым Курганавтодор заключил госконтракт на 297 млн рублей на реконструкцию автодорог, попало в „черный список“ антимонопольщиков. Причиной тому стал срыв работ. Об этом сообщает курганское УФАС. «Управление приняло решение включить ООО „Производственно-коммерческая фирма ‚Глобус‘ в Реестр недобросовестных поставщиков после невыполнения обязательств по госконтракту на реконструкцию автодороги ‚Шадринск — Миасское‘ — Красная Звезда — Ельничная на участке ‚Понькино — Красная Звезда‘ в Шадринском округе. Работы должны были проводиться поэтапно с мая 2023 года по ноябрь 2026 года“, — сообщается на сайте УФАС Курганской области. В установленные сроки подрядчик положенные работы не завершил. Более того, допустил ряд нарушений при проведении строительных работ, что привело к дефектам дорожного покрытия. Несмотря на выявленные недостатки, фирма обратилась к заказчику с просьбой о предоставлении аванса в размере 30% от суммы контракта, что не предусмотрено договором. Комиссия УФАС рассмотрела заявление Курганавтодора и включила ООО «ПКФ „Глобус“ в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Ранее URA.RU сообщало о том, что Варгашинское дорожное предприятие через суд взыскивает с «Глобуса» более 29 млн рублей. Эти деньги Варгашинское ДРСП требует как неустойку и штраф за неисполнение договора на поставку дорожных стройматериалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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