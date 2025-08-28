28 августа 2025

Канадский вратарь челябинского «Трактора» по ошибке выбрал на шлем монумент Магнитогорска

Канадский вратарь «Трактора» по ошибке выбрал на шлем монумент Магнитогорска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дригер лично выбирал дизайн шлема для «Трактора»
Дригер лично выбирал дизайн шлема для «Трактора» Фото:
новость из сюжета
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Канадский новобранец Челябинского ХК «Трактор» Крис Дригер по ошибке выбрал для своего дизайнерского шлема изображение магнитогорского монумента «Тыл — фронту». Об этом он сообщил порталу «РБ Спорт».

Голкипер Дригер перед выездом на Южный Урал искал достопримечательности Челябинска в интернете, чтобы художник изобразил их на новом шлеме «Трактора». Дизайн оказался очень интересным, а вот с картинками вышел конфуз.

«Да, Google ввел меня в заблуждение. Я понял это, когда уже приехал в Челябинск. Когда я был в шлеме, Григорий Дронов подошел ко мне и сказал: „Магнитогорск!“. Я подумал: „Боже мой“. Это наша с художником ошибка, мы невнимательно проверили информацию из Google. Если в следующем сезоне я продолжу играть за „Трактор“, то на новом шлеме все исправлю», — заверил Крис Дригер.

Теперь, по словам Дригера, ему интересно увидеть своими глазами основные достопримечательности и памятники Челябинска, изображенные на шлеме — памятник Курчатову, храм Александра Невского, памятник трактору. И он уже успел прогуляться по пешеходной Кировке.

«Я немного прогулялся по центру города, по пешеходной улице. Это красивые места. Погода тоже была хорошей, солнечной. Мы живем в комфортном жилом комплексе, где есть все, что нам нужно», — говорит Дригер.

Также вратарь признался, что слышал о КХЛ много хорошего от своих друзей. Перед решением заключить контракт с «Трактором» он долго размышлял с женой. «Но все-таки нельзя отказываться от предложения такого клуба, как „Трактор“. Поэтому решение не было сложным», — признал Дригер.

31-летний габаритный Крис Дригер подписал контракт с «Трактором» в июне. Сегодня в 19 часов челябинский клуб сразится с хабаровским «Амуром» в финале Кубка Гагарина Челябинской области по хоккею.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Канадский новобранец Челябинского ХК «Трактор» Крис Дригер по ошибке выбрал для своего дизайнерского шлема изображение магнитогорского монумента «Тыл — фронту». Об этом он сообщил порталу «РБ Спорт». Голкипер Дригер перед выездом на Южный Урал искал достопримечательности Челябинска в интернете, чтобы художник изобразил их на новом шлеме «Трактора». Дизайн оказался очень интересным, а вот с картинками вышел конфуз. «Да, Google ввел меня в заблуждение. Я понял это, когда уже приехал в Челябинск. Когда я был в шлеме, Григорий Дронов подошел ко мне и сказал: „Магнитогорск!“. Я подумал: „Боже мой“. Это наша с художником ошибка, мы невнимательно проверили информацию из Google. Если в следующем сезоне я продолжу играть за „Трактор“, то на новом шлеме все исправлю», — заверил Крис Дригер. Теперь, по словам Дригера, ему интересно увидеть своими глазами основные достопримечательности и памятники Челябинска, изображенные на шлеме — памятник Курчатову, храм Александра Невского, памятник трактору. И он уже успел прогуляться по пешеходной Кировке. «Я немного прогулялся по центру города, по пешеходной улице. Это красивые места. Погода тоже была хорошей, солнечной. Мы живем в комфортном жилом комплексе, где есть все, что нам нужно», — говорит Дригер. Также вратарь признался, что слышал о КХЛ много хорошего от своих друзей. Перед решением заключить контракт с «Трактором» он долго размышлял с женой. «Но все-таки нельзя отказываться от предложения такого клуба, как „Трактор“. Поэтому решение не было сложным», — признал Дригер. 31-летний габаритный Крис Дригер подписал контракт с «Трактором» в июне. Сегодня в 19 часов челябинский клуб сразится с хабаровским «Амуром» в финале Кубка Гагарина Челябинской области по хоккею.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...