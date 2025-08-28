Канадский вратарь челябинского «Трактора» по ошибке выбрал на шлем монумент Магнитогорска

Канадский новобранец Челябинского ХК «Трактор» Крис Дригер по ошибке выбрал для своего дизайнерского шлема изображение магнитогорского монумента «Тыл — фронту». Об этом он сообщил порталу «РБ Спорт».
Голкипер Дригер перед выездом на Южный Урал искал достопримечательности Челябинска в интернете, чтобы художник изобразил их на новом шлеме «Трактора». Дизайн оказался очень интересным, а вот с картинками вышел конфуз.
«Да, Google ввел меня в заблуждение. Я понял это, когда уже приехал в Челябинск. Когда я был в шлеме, Григорий Дронов подошел ко мне и сказал: „Магнитогорск!“. Я подумал: „Боже мой“. Это наша с художником ошибка, мы невнимательно проверили информацию из Google. Если в следующем сезоне я продолжу играть за „Трактор“, то на новом шлеме все исправлю», — заверил Крис Дригер.
Теперь, по словам Дригера, ему интересно увидеть своими глазами основные достопримечательности и памятники Челябинска, изображенные на шлеме — памятник Курчатову, храм Александра Невского, памятник трактору. И он уже успел прогуляться по пешеходной Кировке.
«Я немного прогулялся по центру города, по пешеходной улице. Это красивые места. Погода тоже была хорошей, солнечной. Мы живем в комфортном жилом комплексе, где есть все, что нам нужно», — говорит Дригер.
Также вратарь признался, что слышал о КХЛ много хорошего от своих друзей. Перед решением заключить контракт с «Трактором» он долго размышлял с женой. «Но все-таки нельзя отказываться от предложения такого клуба, как „Трактор“. Поэтому решение не было сложным», — признал Дригер.
31-летний габаритный Крис Дригер подписал контракт с «Трактором» в июне. Сегодня в 19 часов челябинский клуб сразится с хабаровским «Амуром» в финале Кубка Гагарина Челябинской области по хоккею.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!