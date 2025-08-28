Школы Челябинской области обеспечены кадрами, но власти хотят больше молодых специалистов

Школы Челябинской области достаточно обеспечены кадрами, но власти хотят увеличить количество молодых специалистов, только окончивших колледжи и университеты. Об этом заявил министр образования и науки региона Виталий Литке, передает корреспондент URA.RU.
«Все образовательные учреждения области укомплектованы кадрами. Конечно, мы хотим увеличивать количество молодежи, которая придет на работу после окончания педагогических колледжей и университетов в наши образовательные организации», — заявил Литке во время пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» о готовности южноуральских школ к новому учебному году, передает корреспондент URA.RU.
В прошлом году в Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера для молодых специалистов были введены стимулирующие выплаты. К такой категории относились педагоги в возрасте до 35 лет с профильным образованием. Размер выплаты на протяжении трех лет увеличивается в зависимости от стажа работы и составляет от 60 до 100 тысяч рублей в год. В прошлом году благодаря стимулирующим выплатам на работу устроились порядка 600 молодых специалистов. Всего в Челябинской области работает около 28 тысяч учителей, добавил Литке.
Кроме того, в школах Челябинской области развивается материально-техническая база, чтобы молодым специалистам было интересно работать и с детьми, и с оборудованием, сообщила начальник отдела общего образования городского Комитета по делам образования Татьяна Мельникова. Современным оборудованием оснащаются кабинеты физики, химии, искусства и другие.
В Челябинской области ранее назвали районы, где есть проблемы с количеством мест в школах. Речь идет про Челябинск, Сосновский район и Магнитогорск, заявила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального Управления Роспотребнадзора Вероника Макарова.
